Trezor представляет Trezor Safe 7: первый в мире аппаратный кошелек с прозрачным Secure Element

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2025, 16:00 Читати українською

Trezor представляет Trezor Safe 7: первый в мире аппаратный кошелек с прозрачным Secure Element

Полностью беспроводной кошелек с первым в мире открытым для аудита Secure Element и «quantum-ready» архитектурой для защиты нового поколения.

Прага, 21 октября 2025 года — Trezor, компания, создавшая первый в мире аппаратный кошелек, представила Trezor Safe 7 — устройство нового поколения, которое впервые в отрасли сочетаетполностью открытый для аудита Secure Element (TROPIC01) и «quantum-ready» архитектуру.

Кошелек также обеспечивает удобное беспроводное подключение, позволяя безопасно управлять криптоактивами в любом месте.

Благодаря яркому цветному сенсорному экрану, цельнометаллическому корпусу из анодированного алюминия и открытой прошивке Trezor Safe 7 создан для прозрачного, долгосрочного самостоятельного хранения активов — без компромиссов между безопасностью, удобством и дизайном.

Первый прозрачный Secure Element

В центре устройства —TROPIC01, первый в мире прозрачный и открытый для аудита Secure Element.

В отличие от традиционных элементов безопасности с закрытой архитектурой, TROPIC01 позволяет сообществу проверять и верифицировать его конструкцию.

Такой подход решает давнюю проблему в сфере криптобезопасности — необходимость доверять аппаратному компоненту, не имея возможности понять, как он работает.

Архитектура, готовая к эре квантовых вычислений

Trezor Safe 7 создан с учетом будущего. Его «quantum-ready» архитектура поддерживает квантово-защищенные обновления, что гарантирует долгосрочную целостность и надежность устройства.

Когда сети перейдут на постквантовую безопасность, пользователям не придется менять свои аппаратные кошельки.

«Если бы вы спросили меня десять лет назад, я бы сказал, что квантовая безопасность — это научная фантастика, о которой подумает следующее поколение. Но с нынешними темпами развития становится понятно, что в течение следующего десятилетия Bitcoin должен перейти к постквантовым алгоритмам. Это еще не стало реальностью, но уже не за горами. Именно поэтому с Trezor Safe 7 мы решили сделать первый шаг в отрасли — создать аппаратный кошелек с „quantum-ready“ архитектурой», — объясняет Томаш Сушанка, технический директор Trezor.

Безопасность без компромиссов

Trezor Safe 7 реализует многоуровневый подход к безопасному хранению криптовалюты.

Устройство оснащено двумя элементами безопасности — прозрачным и открытым чипом TROPIC01 и NDA-free EAL6+ вторичным элементом, которые обеспечивают как физическую, так и криптографическую защиту.

Частные ключи изолированы от любых внешних систем, а все критические действия должны быть подтверждены непосредственно на 2,5-дюймовом цветном сенсорном дисплее с высоким разрешением.

«В то время, когда удобство побуждает пользователей обращаться к кастодианам и ETF, мы считаем особенно важным напомнить, что такое настоящее самостоятельное хранение — это полный контроль без компромиссов», — говорит Матей Жак, CEO Trezor.

«Trezor Safe 7 — наш ответ: первый аппаратный кошелек с полностью открытым Secure Element, двойной чип-архитектурой и беспроводным дизайном, созданным на перспективу.

Он отражает все, за что мы стоим — прозрачность, удобство и доверие, не требующее разрешения. Мы сделали самый надежный вариант также и самым удобным, подняв планку для всего рынка криптобезопасности".

Современное удобство и дизайн

Trezor Safe 7 поддерживаетBluetooth Low Energy (BLE), магнитную беспроводную зарядку, совместимую с Qi2, и имеетвысококачественный цветной сенсорный экран.

Передача данных через Bluetooth защищена Trezor Host Protocol (THP) — открытым протоколом, который обеспечивает зашифрованное, аутентифицированное и частное соединение между мобильным, настольным и планшетным приложениями.

Корпус из анодированного алюминия и Gorilla Glass делает устройство одновременно прочным и эстетичным, обеспечивая плавную работу на различных платформах.

Через платформу Trezor Suite пользователи могут управлять тысячами монет и токенов, торговать, стейкинг и подключаться к сторонним сервисам — все в одном интерфейсе.

Представлено на мероприятии Trustless by Design (TBD)

Trezor представил Safe 7 во время живого мероприятия в Праге под названием Trustless by Design (TBD), где криптосообщество впервые увидела новое флагманское устройство.

Полная запись презентации доступна на официальном YouTube-канале Trezor.

Создан для надежности

Trezor Safe 7 имеетцельный корпус из алюминия, экран Gorilla Glass 3, защиту IP54 от пыли и брызг, а такжеаккумулятор LiFePO4, который выдерживаетв 4 раза больше циклов зарядки, чем обычные литиевые батареи.

Также доступна Bitcoin-only версия — для пользователей, которые предпочитают фокусированный опыт только с Bitcoin.

Цена: $249 (249 €). Варианты Charcoal Black и Bitcoin-only уже доступны для предзаказа в официальном e-shop Trezor, а Obsidian Green появится в ближайшее время. Отправка заказов ожидается через четыре недели.

Среди доступных аксессуаров:

● Магнитная беспроводная зарядка, сертифицированная Qi2 (бесплатно для предзаказов)

● Чехол из веганской кожи для Trezor Safe 7

● Универсальный чехол Trezor Universal Case для хранения любой модели Trezor

● Защитная пленка Privacy Screen Protector с углом обзора 28°

● Прочный плетеный USB-C кабель для зарядки

О компании Trezor

Trezor — это первая в мире компания по производству биткойн-аппаратных кошельков, основанная в 2013 году. Она стала пионером в развитии самостоятельного хранения криптоактивов, предоставив пользователям открытое устройство для безопасного и независимого хранения криптовалют.

Сегодня Trezor предлагает широкий спектр аппаратных и программных решений, повышающих уровень безопасности как для новичков, так и для опытных пользователей.

В 2023 году компания запустила Trezor Academy — образовательную инициативу, призванную обучать локальные сообщества безопасному участию в криптоэкосистеме.

Источник: Минфин
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами