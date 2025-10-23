АМКУ подтвердил доминирование Приватбанка на рынке эквайринга, но злоупотреблений не обнаружил

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес решение по делу Приватбанка, официально признав, что финансовое учреждение занимает доминирующее положение на рынке торгового эквайринга. Данное решение фиксирует статус банка как безоговорочного лидера, чья доля стабильно превышает пороговый критерий АМКУ в 35%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цифры доминирования

Анализ АМКУ, охватывающий период 2018—2024 годов, базировался на количестве POS-терминалов. Согласно данным, доля Приватбанка по этому показателю была стабильно высокой:

2018 год: 62,2% рынка.

2024 год: 63,6% рынка (около 316,1 тыс. терминалов).

Для сравнения ближайшие конкуренты, такие как Ощадбанк, имели долю в пределах 16−19%, а Райффайзен Банк — 6−9%. Комитет прямо отметил, что Приватбанк «не подвергался значительной конкуренции».

Дело закрыто: злоупотреблений не найдено

Хотя АМКУ подтвердил факт доминирования, являющегося важным юридическим статусом, Комитет не доказал, что Приватбанк злоупотреблял своим монопольным положением, и принял решение закрыть дело.

Расследование было инициировано, в частности, по жалобам торговцев (включая ООО «Метро Кэш энд Кери Украина»), которые указывали на высокие тарифы на эквайринг и комиссию интерчейндж.

Комитет также анализировал практику Приватбанка устанавливать единую плату за услуги, независимо от типа платежной операции, но не квалифицировал эту практику как ограничивающую конкуренцию.

Последствия для рынка

Решение АМКУ закрепляет статус-кво: Приватбанк — лидер рынка POS-терминалов, но санкции или обязательные предписания по изменению тарифной политики на банк не наложены.

Это означает, что дискуссия о справедливости тарифов и размере комиссии интерчейндж остается открытой. Для банков-конкурентов решение подчеркивает высокие барьеры для масштабирования, но стимулирует развитие через нишевые предложения и улучшение сервиса.

Эквайринг

Эквайринг — это услуга, предоставляемая банком (банк-эквайром) торговой точке или предприятию, позволяющая им принимать безналичные платежи за товары или услуги с помощью платежных карт (Visa,Mastercard, «Простир»).

Интерчейндж

Интерчейндж (Interchange Fee) — это межбанковская комиссия, являющаяся основной составляющей общей комиссии, которую платит торговец за услугу эквайринга.