23 октября 2025, 15:34

АМКУ подтвердил доминирование Приватбанка на рынке эквайринга, но злоупотреблений не обнаружил

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес решение по делу Приватбанка, официально признав, что финансовое учреждение занимает доминирующее положение на рынке торгового эквайринга. Данное решение фиксирует статус банка как безоговорочного лидера, чья доля стабильно превышает пороговый критерий АМКУ в 35%.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес решение по делу ПриватБанка, официально признав, что финансовое учреждение занимает доминирующее положение на рынке торгового эквайринга.
Фото: sud.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цифры доминирования

Анализ АМКУ, охватывающий период 2018—2024 годов, базировался на количестве POS-терминалов. Согласно данным, доля Приватбанка по этому показателю была стабильно высокой:

  • 2018 год: 62,2% рынка.
  • 2024 год: 63,6% рынка (около 316,1 тыс. терминалов).

Для сравнения ближайшие конкуренты, такие как Ощадбанк, имели долю в пределах 16−19%, а Райффайзен Банк — 6−9%. Комитет прямо отметил, что Приватбанк «не подвергался значительной конкуренции».

Дело закрыто: злоупотреблений не найдено

Хотя АМКУ подтвердил факт доминирования, являющегося важным юридическим статусом, Комитет не доказал, что Приватбанк злоупотреблял своим монопольным положением, и принял решение закрыть дело.

Расследование было инициировано, в частности, по жалобам торговцев (включая ООО «Метро Кэш энд Кери Украина»), которые указывали на высокие тарифы на эквайринг и комиссию интерчейндж.

Комитет также анализировал практику Приватбанка устанавливать единую плату за услуги, независимо от типа платежной операции, но не квалифицировал эту практику как ограничивающую конкуренцию.

Последствия для рынка

Решение АМКУ закрепляет статус-кво: Приватбанк — лидер рынка POS-терминалов, но санкции или обязательные предписания по изменению тарифной политики на банк не наложены.

Это означает, что дискуссия о справедливости тарифов и размере комиссии интерчейндж остается открытой. Для банков-конкурентов решение подчеркивает высокие барьеры для масштабирования, но стимулирует развитие через нишевые предложения и улучшение сервиса.

Эквайринг

Эквайринг — это услуга, предоставляемая банком (банк-эквайром) торговой точке или предприятию, позволяющая им принимать безналичные платежи за товары или услуги с помощью платежных карт (Visa,Mastercard, «Простир»).

Интерчейндж

Интерчейндж (Interchange Fee) — это межбанковская комиссия, являющаяся основной составляющей общей комиссии, которую платит торговец за услугу эквайринга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 октября 2025, 16:00
#
Банки-конкуренты вправе предлагать клиентам POS-терминалы
с более низкими тарифами, чем тарифы Приватбанка,
только желающих очень мало…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 октября 2025, 16:21
#
Вот это верх крутизны гугл-перевода — даже ссылки заменены…

Текст на украинском, цитата:
Для порівняння, найближчі конкуренти, такі як Ощадбанк
(https://minfin.com.ua/ua/company/oschadbank/),
мали частку в межах 16−19%, а Райффайзен Банк — 6−9%.

Текст на русском, цитата:
Для сравнения ближайшие конкуренты, такие как Сбербанк
(https://minfin.com.ua/company/sberbank/),
имели долю в пределах 16−19%, а Райффайзен Банк — 6−9%.

Еще пару лет назад обращал внимание редакции на одно из школьных правил
о том, что имена собственные не переводятся, но ведь гугл-переводчик не в теме,
а редакции похоже глубоко пофиг…

В результате такого отфонарного перевода читаем о втором месте
Сбербанка по количеству POS-терминалов в 2018−2024 годах,
хотя Сбербанк находиться в стадии ликвидации с 25.02.2022
и к Ощадбанку не имеет никакого отношения…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
