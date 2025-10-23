Курс валют в четверг: доллар в банках подорожал на 5 копеек

В четверг, 23 октября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 копейку.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,56−42,00 грн. Евро покупают за 48,25 грн, а продают за 48,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,92−42,05, евро — 48,84−49,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,84−41,87 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,51−48,53 грн/евро.

