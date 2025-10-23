За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1134170 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 октября: 920 российских оккупантов, 16 ракет и 626 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 134 170 (+920) человек
- танков — 11 282 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 23 453 (+6) ед.
- артиллерийских систем — 33 938 (+24) ед.
- РСЗО — 1 525 (+1) ед.
- средства ПВО — 1230 (+1) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+16) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 228 (+106) ед.
- специальная техника — 3 981 (+0) ед.
