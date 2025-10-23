Alliance и Mastercard дарят новый электромобиль Volvo EX30

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2025, 10:00 Читати українською

Alliance и Mastercard дарят новый электромобиль Volvo EX30

Новый электрокар Volvo EX30 может стать вашим, если вы пользуетесь банковским приложением Alliance. Для участия достаточно оплачивать покупки картой «Стартовая».

А именно: оплачивайте покупки картой «Стартовая» с 6 октября по 30 ноября, и вы автоматически становитесь участником акции.

Чтобы принять участие в розыгрыше приза, необходимо:

🔹 быть пользователем банковского приложения Alliance;
🔹 иметь открытую карту «Стартовая» в приложении;
🔹 в период с 6 октября по 30 ноября оплатить покупки на общую сумму от 40 000 грн, а именно:

  • от 20 000 грн в период с 6 по 31 октября;

  • от 20 000 грн в период с 1 по 30 ноября.

🔹 Покупки могут быть совершены онлайн или оффлайн на территории Украины как за собственные, так и за кредитные средства.

К таким покупкам относятся ежедневные потребительские расходы: продукты, кафе и рестораны, одежда и обувь, электроника, бытовая техника и т. д.

До 15 декабря Alliance рандомно выберет победителя и объявит его на сайте и в социальных сетях банка.

Подробнее о карте «Стартовая»:

  1. Карту можно оформить в приложении Alliance при регистрации или в любое время — оформление и обслуживание бесплатные.

  2. При оплате картой «Стартовая» действует кэшбэк 30% в первый месяц или до накопления 500 грн. Далее — постоянный кэшбэк 1% на все покупки как за собственные, так и за кредитные средства.

  3. Доступен кредитный лимит до 300 000 грн с самым долгим льготным периодом на покупки — до 92 дней, а на снятие наличных и P2P — до 62 дней.

Подробнее о преимуществах карты можно узнать по ссылке на сайте банка.

🔵 Обратите внимание:

  • В розыгрыше участвуют только те клиенты Alliance, которые выполнили все условия акции.

  • Покупки, оплаченные другими картами Alliance, не принимаются к участию.

Транзакции, не участвующие в розыгрыше:
входящие и исходящие P2P, переводы на счёт, снятие наличных, покупка валюты, пополнение мобильного телефона, покупка ОВГЗ.

🔗 Подробнее об акции — на сайте Alliance bank.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает WhiteSwan и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами