Alliance и Mastercard дарят новый электромобиль Volvo EX30

Новый электрокар Volvo EX30 может стать вашим, если вы пользуетесь банковским приложением Alliance . Для участия достаточно оплачивать покупки картой «Стартовая».

А именно: оплачивайте покупки картой «Стартовая» с 6 октября по 30 ноября, и вы автоматически становитесь участником акции.



Чтобы принять участие в розыгрыше приза, необходимо:



🔹 быть пользователем банковского приложения Alliance;

🔹 иметь открытую карту «Стартовая» в приложении;

🔹 в период с 6 октября по 30 ноября оплатить покупки на общую сумму от 40 000 грн, а именно:

от 20 000 грн в период с 6 по 31 октября;

от 20 000 грн в период с 1 по 30 ноября.

🔹 Покупки могут быть совершены онлайн или оффлайн на территории Украины как за собственные, так и за кредитные средства.



К таким покупкам относятся ежедневные потребительские расходы: продукты, кафе и рестораны, одежда и обувь, электроника, бытовая техника и т. д.

До 15 декабря Alliance рандомно выберет победителя и объявит его на сайте и в социальных сетях банка.

Подробнее о карте «Стартовая»:

Карту можно оформить в приложении Alliance при регистрации или в любое время — оформление и обслуживание бесплатные. При оплате картой «Стартовая» действует кэшбэк 30% в первый месяц или до накопления 500 грн. Далее — постоянный кэшбэк 1% на все покупки как за собственные, так и за кредитные средства. Доступен кредитный лимит до 300 000 грн с самым долгим льготным периодом на покупки — до 92 дней, а на снятие наличных и P2P — до 62 дней.

Подробнее о преимуществах карты можно узнать по ссылке на сайте банка.



🔵 Обратите внимание:

В розыгрыше участвуют только те клиенты Alliance, которые выполнили все условия акции.

Покупки, оплаченные другими картами Alliance, не принимаются к участию.

Транзакции, не участвующие в розыгрыше:

входящие и исходящие P2P, переводы на счёт, снятие наличных, покупка валюты, пополнение мобильного телефона, покупка ОВГЗ.

🔗 Подробнее об акции — на сайте Alliance bank.