22 октября 2025, 17:26 Читати українською

Bitget представила отчет о резервах за октябрь 2025 года: 307% покрытия по биткоину

Виктория, Сейшельские Острова, 22 октября 2025 г. —Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала отчет о доказательстве резервов (Proof of Reserves, PoR) за октябрь 2025 года. Этот отчет является частью ежемесячной программы прозрачности и защиты пользователей. Компания подтвердила наличие ключевых активов и предоставила возможность аудита балансов посредством системы верификации на основе дерева Меркла (Merkle Tree).

Виктория, Сейшельские Острова, 22 октября 2025 г. — Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала отчет о доказательстве резервов (Proof of Reserves, PoR) за октябрь 2025 года.

Баланс пользователей и коэффициенты покрытия резервов размещены на странице прозрачности PoR вместе с подтверждениями кошельков и инструментом самопроверки, позволяющим владельцам аккаунтов убедиться в включении их баланса с помощью анонимных идентификаторов. Также представлены данные по BTC, ETH, USDT и USDC.

Согласно октябрьскому отчету, на счетах Bitget от имени пользователей хранятся примерно:

  • 10 275 BTC,
  • 134 096 ETH,
  • 1 773 939 676 USDT,
  • 108 484 792 USDC.

Коэффициенты покрытия резервов составляют:

  • 307% для BTC,
  • 105% для USDT,
  • 224% для ETH,
  • 129% для USDC.

Все характеристики превосходят соотношение 1:1, что подтверждает наличие достаточных резервов.

Система PoR от Bitget использует методику дерева Меркла, объединяющую анонимизированные балансы пользователей и соотносящая их с ончейн-холдингами, позволяя проводить независимую проверку без раскрытия персональных данных. Отчет содержит данные по каждому активу, публичные адреса резервных кошельков и скрипт для самостоятельной верификации включения балансов в дерево. Процесс спроектирован так, чтобы он был воспроизводимым и наблюдаемым, что позволяет сообществу подтверждать платежеспособность биржи в конкретный момент времени без необходимости полагаться исключительно на сторонние аудиторские отчеты.

Меры прозрачности также включают в себя постоянно обновляемый портал PoR и отдельный механизм защиты активов, который оценивается и публикуется отдельно. Эти инструменты обеспечивают юзеров, контрагентов и рынок в целом подтверждением наличия резервов, раздельного хранения средств и их немедленной доступности.

«Прозрачная отчетность о резервах — это базовый стандарт для всех бирж», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — «Октябрьское обновление показывает, что покрытие по основным активам стабильно превышает 100%, что подтверждает: депозиты пользователей остаются полностью ликвидными в любой момент времени».

Bitget планирует и дальше регулярно публиковать отчеты PoR, сохранять исторические снимки для анализа динамики и расширять охват по мере роста количества новых активов.

Отчет за октябрь 2025 уже доступен на странице прозрачности с полными данными, подтверждениями кошельков и инструментами для самостоятельной проверки пользователями.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget является крупнейшей в мире Универсальной биржей (UEX).
Обслуживая более 120 миллионов пользователей в 150+ странах и регионах, биржа Bitget стремится помогать трейдерам торговать разумнее благодаря своей инновационной функции копитрейдинга и другим торговым решениям, обеспечивая при этом доступ в реальном времени к ценам BTC, ETH и других криптовалют.

Bitget Wallet — ведущий некостодиальный криптогаманец, поддерживающий более 130 блокчейнов и миллионы токенов. Он предоставляет возможность мультичейн-торговли, стейкинга, платежей и прямого доступа к более 20 000 DApp, сочетая на одной платформе расширенные свопы и рыночную аналитику.

Bitget способствует массовому внедрению криптовалюта через стратегические партнерства, в частности, выступая официальным криптопартнером ведущей футбольной лиги мира LA LIGA на рынках Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В рамках глобальной стратегии Bitget также сотрудничает с UNICEF, поддерживая обучение блокчейну для 1,1 миллиона человек к 2027 году. В мире автоспорта Bitget является эксклюзивным криптобиржевым партнером MotoGP™, одного из самых увлекательных чемпионатов.

Предупреждение о рисках

Цены цифровых активов подвержены колебаниям и могут испытывать значительную волатильность. Инвесторам рекомендуется вкладывать только те средства, которые они готовы потерять. Стоимость любых инвестиций может изменяться; существует вероятность, что финансовые цели не будут достигнуты, а первоначальные вложения не вернутся. Всегда следует обращаться за независимой финансовой консультацией и учитывать собственный финансовый опыт и положение. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих. Bitget не несет ответственности за возможные убытки. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет.

