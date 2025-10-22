К чему готовится власть: продолжению войны или следующим выборам

Трамп на этот раз очень быстро понял, что Путин водит его за нос. Ай молодец. Учится на своих ошибках. Более того, он не захотел ехать в Будапешт просто на романтическое свидание с Путиным, чтобы послушать лекцию по истории. Человек растет.

Путин так же быстро понял, что Трамп понял. И поэтому пауза в обстрелах Киева и попытки выключить свет закончились довольно быстро.

Как должны быстро испариться иллюзии о скором завершении войны. Очень вредные иллюзии, в которых, кажется, живет украинский политикум, от власти до оппозиции.

Нельзя ожидать быстрого завершения войны. Это просто вредно

Для обычных людей это может привести к разочарованию, которое ведет к психологическим проблемам. Как действительно бывает с неоправданными ожиданиями.

И тем более это вредно для страны, когда в плену таких мыслей живут власть имущие. Потому что они принимают решения, исходя из таких мыслей. И эти решения оказываются ошибочными. Как для них лично, так и для страны. Но главное, что для страны.

О чем речь? У нас идет война на истощение. Где с одной стороны украинский человеческий капитал, а с другой — российская экономика. И люди для Украины являются ключом к тому, чтобы в этой войне не проиграть. Потому что мы маневрируем на географии, обменивая квадратные метры территории на души и тела россиян и миллиарды долларов из их запасов. А Путин маневрирует, бросая мясо и готов обменивать своих рабов на украинцев даже по очень невыгодному курсу. Надеясь, что украинские солдаты закончатся раньше, чем его мясо и деньги. И эта стратегия Путина понятна. И ей нужно противодействовать. Нужно принимать решения, которые затрудняют реализацию его планов. Но часто принимаются прямо противоположные вещи.

Стратегия и ожидание выборов

Одно дело, когда люди, принимающие решения, думают, что война может длиться годами. И исходят из этой логики. А другое — когда ждут быстрого завершения. Если вы думаете, что выборы через три месяца, вам важно, чтобы вас любили. А если вы думаете, что война может быть еще три года — для вас главное, чтобы страна выжила. И логика выживания часто заставляет принимать непопулярные решения. Потому что альтернатива слишком неприятна. А логика выборов говорит о популярных решениях.

Логика выборов говорит, что после картонного майдана нужно вернуть любовь молодежи. И тогда вдруг появляется решение о разрешении на выезд из страны тем, кому 18−22. В результате из страны уехало очень много молодых людей. Сколько — сказать трудно. Но речь точно идет о более чем 50 тысячах мужчин. Не говоря уже о том, что у каждого из них может быть девушка. Тогда просто нужно умножить первую цифру на два. Да, иногда девушки нет. Иногда девушка уже за границей. Иногда у парня есть парень, и они уже отражены в статистике польских пограничников. Но сути это не меняет. Украина одномоментно потеряла более сотни тысяч молодых людей.

И да, говорят, что это нужно было сделать, чтобы остановить вывоз родителями парней 17 лет. Которые массово поступали в университеты Европы. Ну, во-первых, лучше, чтобы украинцы учились в европейских университетах, чем работали на европейских строительных площадках. А во-вторых, эффективнее и рациональнее было бы распространить запрет на вывоз парней с 14 лет. Потому что в 14 лет родители не готовы допустить, чтобы ребенок жил в другой стране сам. Да и до потенциальной мобилизации еще 9 лет, целая вечность. Поэтому вряд ли начали бы массово вывозить 13-летних. Да, это было бы непопулярно. Но полезно для государства во время войны. А вместо этого принято популярное решение. И тысячи молодых людей уехали за границу.

И это произошло в тот момент, когда самым большим вызовом, самой большой проблемой для украинского бизнеса является нехватка кадров. Людей очень не хватает. И государство здесь может либо мешать, либо не мешать, либо помогать. И государство, с одной стороны, мешает импортировать рабочую силу, делая все, чтобы легально нанять иностранцев в стране было просто невозможно. А с другой — подрывает рынок труда таким решением. Многие предприниматели вообще радикально называют это «диверсией». И да, конечно, украинцы не рабы. И свободное передвижение людей в мирное время — это основа. Но времена не мирные. И мы как бы приняли тот факт, что у государства есть причины ограничивать выезд мужчин. Но почему тогда это касается только тех, кому больше 22?

Поэтому государство именно мешает бизнесу. Создает еще больший дефицит кадров, который можно заместить только миграцией. И делает все, чтобы трудовые мигранты, которые приезжают и будут еще приезжать в Украину, работали нелегально. Не платя налоги. А само государство тупо ничего не будет знать, кто, откуда и в каком количестве. Создавая еще проблемы в будущем.

И многие военные согласятся с предпринимателями, которые употребляют слово «диверсия». В дополнение к проблемам в экономике, помним, что у нас идет война на истощение. Которая может длиться еще годы. И из-за популизма мы уже пошли на то, что мобилизация начинается с 25 лет, а не с 21 или 18. Что очень трудно объяснить иностранцам. А теперь мы еще и сами уменьшаем мобилизационный потенциал будущего. При том, что люди — это наш критический момент. Самая слабая точка. Деньги и оружие будут. А вот люди в дефиците.

И когда люди в дефиците, то на встрече с Трампом нужно говорить о рекрутинге людей из Латинской Америки, а не о томагавках. Тем более, Трампу это будет интереснее. Пусть за деньги Путина нанимает людей, которые его раздражают, и отправляет подальше от США, убивать солдат Путина. Трамп говорит, что томагавков у него мало. Но он так никогда не скажет о мигрантах, которые уже пересекли границу или только собираются начать движение. Тем более, томагавки мало что изменят на поле боя. А сотни тысяч мексиканцев, колумбийцев, венесуэльцев могли бы. В том числе могли бы показать Путину, что его стратегия не сработает. И нужно останавливаться. Но если ты думаешь категориями выборов, то эти мысли могут показаться безумными и бесполезными. Более того, непопулярными. А значит грешными.

В результате могут быть приняты решения, которые ослабляют, а не усиливают. Такова цена иллюзий. И может быть, утренний смог над Киевом поможет их побороть.