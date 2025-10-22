Токен KDA обвалился на 60%, количество пользователей стейблкоина USDT превысило 500 млн: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Tether объявила о 500 млн пользователей USDT

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, сообщила, что количество пользователей токена превысило 500 миллионов человек, что составляет примерно 6,25% населения планеты. Генеральный директор Паоло Ардоино назвал эту веху «вероятно, величайшим достижением финансовой инклюзии в истории».

Tether отмечает, что эта цифра касается именно «реальных людей», а не просто количества криптокошельков, и свидетельствует о широком использовании USDT в реальном секторе. Стейблкоин, привязанный к доллару США, все чаще выступает средством сохранения стоимости и платежей для миллионов людей, не имеющих доступа к традиционным банковским услугам.

Компания считает, что криптовалюты открывают альтернативный путь к финансовой интеграции, ведь любой человек со смартфоном может создать кошелек, безопасно хранить средства и получать платежи.

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация USDT сейчас составляет $182,5 млрд, обеспечивая ему доминантную долю рынка в 57,4%. Для сравнения, его ближайший конкурент, стейблкоин USDC, имеет капитализацию в $76,8 млрд.

Токен KDA обвалился на 60% после объявления о закрытии компании Kadena

Команда криптпроекта Kadena объявила о немедленном прекращении всех бизнес-операций. Причиной закрытия, как отмечается, стали сложные рыночные условия, которые делают невозможным дальнейшее развитие и внедрение их блокчейн-решения.

На фоне этой новости токен KDA в течение короткого времени упал в цене примерно на 60%.

Хотя большинство сотрудников уже получили уведомление о прекращении работы (для завершения всех сделок останется лишь небольшая команда), разработчики подчеркнули ключевой момент:

Блокчейн Kadena не принадлежит компании. Сеть продолжает функционировать на основе механизма Proof-of-Work и поддерживается независимыми майнерами и разработчиками.

Команда пообещала операторам узлов предоставить новую сборку (бинарный файл), которая обеспечит стабильную работу сети, и рекомендовала обновиться как можно скорее.

Компания также подтвердила, что значительная часть токенов KDA еще подлежит распределению:

Майнинг: Более 566 млн KDA будут распределяться как награды за майнинг вплоть до 2139 года.

Еще 83,7 млн KDA будут постепенно разблокироваться до ноября 2029 года.

Гонконг одобрил первый в Азии спотовый ETF на Solana

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) приняла решение об одобрении первого в регионе спотового биржевого фонда (ETF) на базе криптовалюты Solana (SOL). Об этом сообщает Hong Kong Economic Times.

Solana стала лишь третьей криптовалютой, после Биткоина и Ethereum, для которой регулятор Гонконга разрешил запуск спотового ETF.

Торги новым финансовым продуктом, находящимся в управлении компании China Asset Management, начнутся уже 27 октября.

Минимальная инвестиция: Около $100. Один торговый лот будет состоять из 100 акций.

Торговля и кастодиан: Инструмент будет доступен на бирже OSL Exchange, а кастодиальные услуги предоставляет OSL Digital Securities.

Комиссии: Комиссия по управлению фондом установлена на уровне 0,99%.

Общий коэффициент годовых расходов составит 1,99%. Выплаты дивидендов не предусмотрены.

В отличие от биткоина и Ethereum, цена токена SOL с начала года снизилась на 2,53%. На момент публикации новости SOL торгуется у отметки $184$.

Однако экосистема Solana сохраняет сильные позиции в сфере децентрализованных финансов (DeFi), уступая Ethereum только по общему объему заблокированной стоимости активов (Total Value Locked, TVL). Одобрение спотового ETF в Гонконге рассматривается как важный шаг к дальнейшей институционализации актива.

Coinbase покупает Echo за $375 млн: биржа строит инфраструктуру для ончейн-фандрейзинга

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о приобретении инвестиционной платформы Echo — специализированного ончейн-решения для привлечения капитала. Стоимость этого соглашения составила около 375 миллионов долларов.

Цель приобретения — создать полноценную инфраструктуру для ончейн-финансирования. Это позволит компаниям привлекать инвестиции непосредственно от криптосообщества, а пользователи получат доступ к ранее закрытым возможностям раннего инвестирования.

В Coinbase подчеркивают, что стремятся сделать рынки капитала более «доступными, эффективными и прозрачными».

«Echo решает эту проблему, позволяя проектам привлекать средства непосредственно от сообщества — через частную продажу или публичный токенсейл с помощью Sonar», — пояснили в Coinbase.

Приобретаемая платформа Echo, основанная известным криптоэнтузиастом Cobie, является одним из ключевых стартапов в области децентрализованных инструментов для инвестирования. Она позволяет командам проектов привлекать капитал через частные раунды, а также проводить публичные токенсейлы самостоятельно с помощью Sonar.

Согласно информации Coinbase, с момента запуска Echo помогла проектам привлечь более $200 миллионов в рамках более 300 сделок. Инструмент Sonar уже использовался для проведения публичных продаж, в частности токена XPL проекта Plasma.