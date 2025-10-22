Около трети пенсионеров живет на 69 евро: в Украине сохраняется значительный разрыв в пенсионных выплатах

По состоянию на начало октября 2025 средняя пенсия в Украине составляет 6 436 грн (или 133 евро). Однако, по данным «Опендатабот», почти треть от общего количества пенсионеров получает выплаты, которые не дотягивают и до половины этой суммы.

Треть пенсионеров живет на 3340 гривен

В Украине насчитывается около 10,2 миллионов пенсионеров. Из них более 3,3 миллиона человек (почти треть) получают в среднем всего 3 340 гривен в месяц (примерно 69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2 300 гривен.

Несмотря на то, что в прошлом году пенсионеров с выплатами менее 3000 грн было больше, после индексации их выплаты выросли до этой отметки.

В то же время у 15% (около 1,5 млн человек) средняя выплата составляет 15 750 грн (примерно 325 евро).

Сравнение с Европой

Размер украинской пенсии остается одним из самых низких в Европе, находясь примерно на уровне Албании (160 евро). Для сравнения, в Румынии и Болгарии пенсии составляют 450−550 евро, а в Польше и Чехии — 800−900 евро.

Региональные отличия в Украине

Традиционно в Киеве — 8 848 грн, что на 37% выше, чем в среднем по стране.

Самые низкие пенсии: Зафиксированы в западных областях: Тернопольская (4997 грн), Черновицкая (5173 грн) и Закарпатская (5233 грн).

Следует отметить, что более четверти украинских пенсионеров (2,8 миллиона человек) продолжают работать. Их средние выплаты составляют 7069 грн.