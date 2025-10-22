Курс валют в среду: евро в банках подешевел на 10 копеек

В среду, 22 октября, на наличном рынке средний курс доллара, в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 48,25 грн, а продают за 48,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,84−41,90, евро — 48,83−48,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,46−48,48 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту