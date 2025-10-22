Multi от Минфин
українська
22 октября 2025, 9:35 Читати українською

OpenAI представила браузер со встроенным ИИ-помощником, способным выполнять задачи

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas — новый веббраузер, в ядре которого находится ChatGPT. Его цель — совместить привычный интернет-серфинг с возможностями искусственного интеллекта (ИИ).

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas — новый веббраузер, в ядре которого находится ChatGPT.
Фото: openai.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главная идея Atlas заключается в том, что ChatGPT теперь может сопровождать пользователя где угодно в интернете, понимая контекст текущей страницы и помогая выполнять задания без необходимости копирования, вставки или переключения окон.

Ключевые возможности Atlas

  • Контекстная помощь: ChatGPT мгновенно понимает, что вы видите на экране, будь то слайды лекции или сложный документ.
  • Встроенная память: Беседы в Atlas автоматически используют историю ваших прошлых чатов и просмотров. Это позволяет задавать сложные вопросы, например: «Найди все вакансии, которые я просматривал на прошлой неделе, и создай резюме отраслевых тенденций для подготовки к собеседованиям».
  • Память браузера (опционально): Пользователь может позволить ChatGPT запоминать ключевые детали с посещенных сайтов для более умных ответов и предложений (например, создать список покупок на основе просмотренных товаров). Эту функцию можно отключить, а память очистить в любой момент.

Агентский режим: браузер, выполняющий задания за вас

Наиболее революционной функцией является Агентский режим (Agent Mode), позволяющий ChatGPT выполнять действия от имени пользователя прямо в браузере.

Например:

  • Если вы найдете рецепт, вы можете попросить ChatGPT найти магазин, добавить все ингредиенты в корзину и оформить доставку домой.
  • На работе искусственный интеллект может самостоятельно проработать прошлые командные документы, провести необходимое исследование и автоматически составить готовый бриф с ключевыми выводами команды.

Агентский режим для пользователей Plus, Pro и Business доступен в тестовой версии уже сейчас.

Безопасность

OpenAI подчеркнула, что приняла меры для защиты данных — агент не может запускать код в браузере, загружать файлы, получать доступ к файловой системе компьютера или другим приложениям. Он также ставит паузу действия на чувствительных сайтах (например, финансовых учреждениях), чтобы убедиться, что пользователь контролирует процесс.

Доступность

ChatGPT Atlas уже доступен для загрузки по всему миру на macOS для пользователей Free, Plus, Pro и Go. Бета-версии для Windows, iOS и Android будут выпущены в скором времени.

OpenAI планирует дальнейшее развитие, включая поддержку нескольких профилей и улучшение инструментов для разработчиков. В компании уверены, что этот запуск является лишь первым шагом к будущему, где большинство работы в интернете будут делегированы именно агентским системам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
