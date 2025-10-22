За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 133 250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 октября: 1 050 российских оккупантов, 2 танка и 160 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1 133 250 (+1 050) человек
- танков — 11 280 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 23 447 (+11) ед.
- артиллерийских систем — 33 914 (+12) ед.
- РСЗО — 1 524 (+0) ед.
- средства ПВО — 1229 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 760 (+160) ед.
- крылатые ракеты — 3 864 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 122 (+96) ед.
- специальная техника — 3 981 (+1) ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии