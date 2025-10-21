Стейблкоины, гривня или доллар: в какой валюте хранить капитал в 2025 году

Могут ли стейблкоины, такие как USDT или USDC, заменить привычные фиатные деньги? Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Криптовалюта уже давно не является экзотикой. Стейблкоины — удобный инструмент для денежных переводов и цифровых инвестиций. К тому же криптоактивы не зависят от политики центральных банков, что обеспечивает свободное обращение без ограничений, в отличие от банковских карточных платежей.

Однако полностью отказаться от фиата мы пока что не можем, поскольку на государственном уровне криптовалюта не признана официальным средством платежа. За коммунальные услуги, горючее и продукты в супермаркетах все равно приходится рассчитываться гривней, а если возникает необходимость накопить какую-то сумму на депозите — без фиатной валюты тоже не обойтись.

Давайте разберемся, в какой валюте лучше хранить свой капитал и как максимально быстро и безопасно конвертировать стейблкоины в гривню, доллар или евро.

Основные отличия между фиатом и стейблкоинами

Фиатную валюту выпускает государство, а если точнее — центральные банки, контролирующие объем денежной массы в обращении. В Украине, к примеру, гривню печатает Национальный банк. В Евросоюзе эмиссию евро координирует Европейский центробанк, а выпуском банкнот и монет занимаются непосредственно центробанки государств, которые являются членами еврозоны.

Стейблкоины — это вид криптовалют, привязанный к фиатной валюте (доллару, евро) или другому реальному активу (например, драгоценным металлам). Наиболее распространенные стейблы — это USDT и USDC, имеющие долларовую привязку, а также PAXG и XAUT, обеспеченные золотом.

При этом каждый вид валют имеет свои преимущества и недостатки, налагающие определенные ограничения на их использование.

Плюсы и минусы фиата

Фиатные деньги общепризнаны и имеют законный статус, благодаря чему расчеты за товары и услуги происходят беспрепятственно (причем как внутри страны, так и за ее пределами). Например, находящийся за рубежом украинец может гривневой карточкой украинского банка оплатить покупки в долларах или евро.

Ну, а если возникнет необходимость снять наличные или обменять валюту, то с этим тоже не возникнет никаких сложностей. В любой стране мира есть банкоматы, отделения банков или обменные пункты.

Государственное регулирование денежного обращения в известной степени гарантирует стабильность обменного курса, уберегающего национальную валюту от обесценивания (девальвации).

Экономия в фиате имеют защиту со стороны государства. Если банк, в котором размещен депозит в гривне, долларах или евро, обанкротится, государство компенсирует вкладчику утраченные денежные средства.

Главные недостатки фиатной валюты — чрезмерное регулирование и склонность к инфляции. Чем больше денег печатают центробанки, тем быстрее они обесцениваются.

Международные денежные переводы становятся все дороже и сложнее. Мало того, что комиссия за отправку денег в другую страну родственникам или друзьям может достигать 3−5% суммы, так еще банк может запросить документы о происхождении денег, без которых он просто заблокирует перевод.

Еще один негативный момент — зависимость курса фиатной валюты от экономической и политической ситуации в стране. Во время кризиса или военных конфликтов (как в Украине) национальная валюта может ослабнуть. И если население держит свои накопления в гривне (по состоянию на 1 сентября денежные средства граждан в банках превысили 1,3 трлн грн), то девальвация в буквальном смысле поглотит эти сбережения.

Преимущества и риски стейблкоинов

Стейблкоины, в отличие от многих других криптовалют, имеют валютную привязку. Именно поэтому их курс стабилен: 1 USDT равен 1 доллару, а 1 EURT — это 1 евро. Причем компании, эмитирующие стейблкоины, формируют резервы из настоящих физических активов.

За Tether (USDT), запущенный в 2014 году, отвечает компания Tether Limited, резервы которой во ІІ квартале 2025 года достигли 120 млрд долл. в гособлигациях США и около 8 млрд долл. в биткоинах.

USDC выпускает компания Circle в партнерстве с биржей Coinbase. Circle регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее надежность, а резервы компании к началу октября превысили 75 млрд долл.

Стейблкоины незаменимы, когда речь идет о криптовалютных транзакциях. Это переводы между кошельками, купля-продажа других видов криптовалют на биржах (BTC, ETH, DOGE и т. п. ). А еще стейблкоины позволяют получать немалый пассивный доход: размещение средств на стейкинг (это аналог валютного банковского депозита) может обеспечивать доходность до 15−20% годовых. Для сравнения: в долларах банки предлагают вкладчикам не более 2−2,5% годовых.

Кроме того, стейблкоины удобны для международных переводов, поскольку комиссии за такие операции крайне незначительны (от пары долларов до нуля независимо от суммы) и при этом нет никаких проволочек с документами и лимитами, которые навязывают пользователям банки.

В недостатки стейблкоинов можно записать все еще низкое доверие как к платежному инструменту. К сожалению, криптовалюта находится в «серой зоне» регулирования во многих государствах, поэтому ею невозможно беспрепятственно расплачиваться за товары или услуги.

Привязка USDT, PAXG и других токенов к реальным активам тоже несет определенные риски. Если курс доллара или цена золота резко упадет, то это приведет к девальвации стейблкоинов.

Плюс ко всему из-за зависимости от компании-эмитента в какой-то момент стейблкоин может обесцениться из-за нехватки резервов, технического сбоя или хакерской атаки. Так случилось с монетой UST (TerraUSD), потерявшей в мае 2022 года привязку к доллару. Это привело к краху токена LUNA.

Как обменять USDT и вывести стейблкоины в фиат?

Благодаря бурному развитию цифровой экономики и высокому уровню проникновения криптовалют в повседневную жизнь, фиатные деньги и стейблкоины уже вполне гармонично сосуществуют и решают разные задачи.

Например, для повседневных покупок или классических инвестиций и накоплений (депозиты, акции, облигации) больше подходит фиат, а для сделок на криптовалютных биржах, для дешевых трансграничных переводов лучше стейблкоинов ничего нет.

Впрочем, остается очень важный вопрос: как быстро, удобно и с минимальными комиссиями купить и продать стейблкоины, а также конвертировать USDT или USDC в гривню, доллар или евро.

Естественно, существуют P2P-сервисы, в том числе и на криптобиржах, которые помогают продавцу и покупателю договориться о сделке относительно криптовалюты. Но далеко не все хотят погружаться в нюансы и проходить верификацию на биржах (KYC).

Поэтому следует обратить внимание на криптообменники. К примеру, платформа ObmenAT24 предлагает полный набор услуг по конвертации стейблкоинов в фиат и при этом гарантирует скорость и прозрачность транзакций.

ObmenAT 24 работает на рынке обмена криптовалют уже 9 лет, держит значительные резервы для обеспечения операций и имеет более 90 точек обмена в 30 городах Украины и 40 столицах мира, где можно обналичить стейблкоины за фиат.

Чтобы совершить обмен, достаточно указать сумму USDC или USDT и выбрать фиатную валюту и способ ее получения. Например, это может быть перевод на карточку или банковский счет (необходим номер IBAN), зачисление через систему Revolut или выплата доллара наличными в одном из партнерских обменных пунктов с предварительным резервированием нужной суммы.

Далее нужно отправить криптовалюту на номер кошелька, который отразится в заявке, и ждать поступления денежных средств на карточку или счет. Обычно на это уходит несколько минут. Если обмен стейблкоинов производится за наличные, через некоторое время на связь выйдет сотрудник ObmenAT24 и согласует сроки выдачи денежных средств в кассе.

Кстати, большое преимущество ObmenAT24 в том, что платформа не взимает никакие скрытые платежи. Комиссия за обмен уже включена в обменный курс, поэтому при конвертации экономия может достигать 20% по сравнению с другими обменниками. Также сервис не требует обязательной верификации от клиентов, что обеспечивает безопасность и анонимность сделок.