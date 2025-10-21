Могут ли стейблкоины, такие как USDT или USDC, заменить привычные фиатные деньги? Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.
Стейблкоины, гривня или доллар: в какой валюте хранить капитал в 2025 году
Криптовалюта уже давно не является экзотикой. Стейблкоины — удобный инструмент для денежных переводов и цифровых инвестиций. К тому же криптоактивы не зависят от политики центральных банков, что обеспечивает свободное обращение без ограничений, в отличие от банковских карточных платежей.
Однако полностью отказаться от фиата мы пока что не можем, поскольку на государственном уровне криптовалюта не признана официальным средством платежа. За коммунальные услуги, горючее и продукты в супермаркетах все равно приходится рассчитываться гривней, а если возникает необходимость накопить какую-то сумму на депозите — без фиатной валюты тоже не обойтись.
Давайте разберемся, в какой валюте лучше хранить свой капитал и как максимально быстро и безопасно конвертировать стейблкоины в гривню, доллар или евро.
Основные отличия между фиатом и стейблкоинами
Фиатную валюту выпускает государство, а если точнее — центральные банки, контролирующие объем денежной массы в обращении. В Украине, к примеру, гривню печатает Национальный банк. В Евросоюзе эмиссию евро координирует Европейский центробанк, а выпуском банкнот и монет занимаются непосредственно центробанки государств, которые являются членами еврозоны.
Стейблкоины — это вид криптовалют, привязанный к фиатной валюте (доллару, евро) или другому реальному активу (например, драгоценным металлам). Наиболее распространенные стейблы — это USDT и USDC, имеющие долларовую привязку, а также PAXG и XAUT, обеспеченные золотом.
При этом каждый вид валют имеет свои преимущества и недостатки, налагающие определенные ограничения на их использование.
Плюсы и минусы фиата
Фиатные деньги общепризнаны и имеют законный статус, благодаря чему расчеты за товары и услуги происходят беспрепятственно (причем как внутри страны, так и за ее пределами). Например, находящийся за рубежом украинец может гривневой карточкой украинского банка оплатить покупки в долларах или евро.
Ну, а если возникнет необходимость снять наличные или обменять валюту, то с этим тоже не возникнет никаких сложностей. В любой стране мира есть банкоматы, отделения банков или обменные пункты.
Государственное регулирование денежного обращения в известной степени гарантирует стабильность обменного курса, уберегающего национальную валюту от обесценивания (девальвации).
Экономия в фиате имеют защиту со стороны государства. Если банк, в котором размещен депозит в гривне, долларах или евро, обанкротится, государство компенсирует вкладчику утраченные денежные средства.
Главные недостатки фиатной валюты — чрезмерное регулирование и склонность к инфляции. Чем больше денег печатают центробанки, тем быстрее они обесцениваются.
Международные денежные переводы становятся все дороже и сложнее. Мало того, что комиссия за отправку денег в другую страну родственникам или друзьям может достигать 3−5% суммы, так еще банк может запросить документы о происхождении денег, без которых он просто заблокирует перевод.
Еще один негативный момент — зависимость курса фиатной валюты от экономической и политической ситуации в стране. Во время кризиса или военных конфликтов (как в Украине) национальная валюта может ослабнуть. И если население держит свои накопления в гривне (по состоянию на 1 сентября денежные средства граждан в банках превысили 1,3 трлн грн), то девальвация в буквальном смысле поглотит эти сбережения.
Преимущества и риски стейблкоинов
Стейблкоины, в отличие от многих других криптовалют, имеют валютную привязку. Именно поэтому их курс стабилен: 1 USDT равен 1 доллару, а 1 EURT — это 1 евро. Причем компании, эмитирующие стейблкоины, формируют резервы из настоящих физических активов.
За Tether (USDT), запущенный в 2014 году, отвечает компания Tether Limited, резервы которой во ІІ квартале 2025 года достигли 120 млрд долл. в гособлигациях США и около 8 млрд долл. в биткоинах.
USDC выпускает компания Circle в партнерстве с биржей Coinbase. Circle регулярно проходит аудиты, подтверждающие ее надежность, а резервы компании к началу октября превысили 75 млрд долл.
Стейблкоины незаменимы, когда речь идет о криптовалютных транзакциях. Это переводы между кошельками, купля-продажа других видов криптовалют на биржах (BTC, ETH, DOGE
Кроме того, стейблкоины удобны для международных переводов, поскольку комиссии за такие операции крайне незначительны (от пары долларов до нуля независимо от суммы) и при этом нет никаких проволочек с документами и лимитами, которые навязывают пользователям банки.
В недостатки стейблкоинов можно записать все еще низкое доверие как к платежному инструменту. К сожалению, криптовалюта находится в «серой зоне» регулирования во многих государствах, поэтому ею невозможно беспрепятственно расплачиваться за товары или услуги.
Привязка USDT, PAXG и других токенов к реальным активам тоже несет определенные риски. Если курс доллара или цена золота резко упадет, то это приведет к девальвации стейблкоинов.
Плюс ко всему из-за зависимости от компании-эмитента в какой-то момент стейблкоин может обесцениться из-за нехватки резервов, технического сбоя или хакерской атаки. Так случилось с монетой UST (TerraUSD), потерявшей в мае 2022 года привязку к доллару. Это привело к краху токена LUNA.
Как обменять USDT и вывести стейблкоины в фиат?
Благодаря бурному развитию цифровой экономики и высокому уровню проникновения криптовалют в повседневную жизнь, фиатные деньги и стейблкоины уже вполне гармонично сосуществуют и решают разные задачи.
Например, для повседневных покупок или классических инвестиций и накоплений (депозиты, акции, облигации) больше подходит фиат, а для сделок на криптовалютных биржах, для дешевых трансграничных переводов лучше стейблкоинов ничего нет.
Впрочем, остается очень важный вопрос: как быстро, удобно и с минимальными комиссиями купить и продать стейблкоины, а также конвертировать USDT или USDC в гривню, доллар или евро.
Естественно, существуют P2P-сервисы, в том числе и на криптобиржах, которые помогают продавцу и покупателю договориться о сделке относительно криптовалюты. Но далеко не все хотят погружаться в нюансы и проходить верификацию на биржах (KYC).
