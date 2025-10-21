Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 19:23

Pop Mart сообщила о рекордных продажах благодаря безумной популярности Лабубу

Китайская компания по производству игрушек Pop Mart International Group Ltd. сообщила о стремительном росте доходов как на материковом Китае, так и на международных рынках за последний квартал. Это произошло благодаря выпуску новой серии ее очень популярных игрушек Лабубу, сообщает Bloomberg.

Китайская компания по производству игрушек Pop Mart International Group Ltd. сообщила о стремительном росте доходов как на материковом Китае, так и на международных рынках за последний квартал.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Глобальная лихорадка Лабубу

Согласно обновленному бизнес-отчету для Гонконгской фондовой биржи, общий доход Pop Mart за три месяца, закончившихся в сентябре, вырос на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи компании стремительно выросли со второй половины 2024 года, когда мягкая игрушка Лабубу стала мировым хитом, обожающим как знаменитости, так и обычные потребители. Запуск новых мини-Лабубу в конце августа спровоцировал очередную волну ажиотажного спроса.

Зарубежные рынки лидируют в росте

Темпы роста продаж на зарубежных рынках значительно опережают внутренний:

  • Международные рынки Доходы выросли на 370%.
  • Материковый Китай: Рост составил около 190%.

Наиболее впечатляющие результаты показали западные рынки, где Лабубу приобрела статус культового коллекционного предмета:

  • Америка: Доход в третьем квартале увеличился на 1270%.
  • Европа: Продажи выросли на 740%.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Рост составил 170%-175%.

Прогнозы доходов

Глобальный восторг Лабубу осложнил Pop Mart точное прогнозирование своих финансовых результатов. Если в начале года компания надеялась добиться годового дохода в 20 миллиардов юаней ($2,8 млрд), то в августе генеральный директор Ван Нин заявил, что даже 30 миллиардов юаней ($4,2 млрд) будет достаточно легко достичь.

Падение акций

Несмотря на оптимистичные новости, накануне публикации отчета акции Pop Mart упали на 8,1% — это самое однодневное падение с апреля. Аналитики предполагают, что инвесторы могли обеспокоиться тем, что темпы роста могут замедлиться по сравнению с высокой базой в прошлом году или что ажиотаж вокруг игрушек Лабубу может идти на убыль.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
