NovaPay перечислил более 1,1 млрд грн налогов за три квартала 2025 года

По итогам трех кварталов 2025 года NovaPay продолжает демонстрировать стабильный рост и развитие финансовых сервисов для клиентов. А в государственный бюджет компания перечислила более 1,1 млрд гривен налогов, говорится в сообщении компании.

Подробности

Клиенты NovaPay осуществили 307 миллионов переводов, что на 5% больше по сравнению с количеством за аналогичный период в прошлом году.

Общий объем трансакций через NovaPay достиг 267 миллиардов гривен, показав рост на 25% по сравнению с этим периодом 2024 года.