Биткоин опустился ниже $108 000, инвесторы вывели $1,2 млрд из спотовых биткоин-ETF: что нового

Биткоин опустился ниже $108 тысяч

Во вторник, 21 октября, утром стоимость первой криптовалюты опустилась ниже $108 000 после того, как за прошедшие сутки биткоин вырос выше $111 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне $107 900. В сутки биткоин потерял 3%, за неделю — 3,5%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в красной зоне. Больше всего за последние 24 часа подешевели:

BNB (-4,9%),

Solana (-4,7%),

Ethereum (-4,6%).

Снижение цен на рынке криптовалют сопровождалось значительным ростом объемов ликвидаций фьючерсных контрактов. По данным CoinGlass, за последние сутки трейдеры потеряли более $335 миллионов из-за принудительного закрытия своих позиций.

Джефф Мэй, операционный директор криптобиржи BTSE, прогнозирует сохранение высокой волатильности на криптовалютном рынке. В комментарии для The Block он пояснил, что ключевым фактором суточных изменений остаются макроэкономические проблемы:

«Волатильность будет сохраняться до тех пор, пока продолжается торговая напряженность между США и Китаем», — отметил он.

По его мнению, последнее снижение котировок было вызвано уменьшением рисков в преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в конце октября в Южной Корее.

Инвесторы вывели более $1,2 миллиарда из спотовых биткоин-ETF за неделю

Спотовые биржевые фонды на базе биткоина (биткоин-ETF) пережили одну из самых плохих недель в истории. В период с 13 по 17 октября 2025 г. инвесторы вывели из этих фондов свыше $1,23 миллиарда, что стало вторым по величине недельным оттоком.

Наиболее отрицательная динамика была зафиксирована:

16 октября (среда): Фонды потеряли $536 млн всего за один день.

17 октября (четверг): Отток продолжился, составив еще $366 млн.

Неделя началась с чистого оттока в $326 млн в понедельник (13 октября). Единственным днем с положительной динамикой был вторник, когда инвесторы вернули в фонды $102 млн.

Фонды, работающие с Ethereum (Ethereum-ETF), за тот же период подверглись оттоку на $311,8 млн.

Хотя в понедельник и вторник фонды получили более $400 млн, это стало лишь временным облегчением. Резкий отток был зафиксирован в начале периода — в пятницу, 13 октября, инвесторы вывели $428 млн. Отрицательная динамика возобновилась со среды, когда отток составил $57 млн, а на следующий день еще $232 млн.

Это резкое снижение произошло сразу после недели рекордного оптимизма: с 6 по 10 октября инвесторы вложили более $2,7 млрд в биткоин-ETF и почти $490 млн в Ethereum-ETF.

VanEck подала заявку на первый в США ETF на базе stETH от Lido: шаг к институционализации ликвидного стейкинга

Инвестиционная компания VanEck обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с заявкой на запуск нового биржевого фонда — VanEck Lido Staked ETH ETF. Этот фонд позволит институциональным инвесторам получить прямой доступ к токену stETH, который отображает Ethereum, застёканный через популярный протокол Lido.

Если заявка будет одобрена, продукт от VanEck станет первым ETF в США, привязанным к токену stETH.

Фонд будет сохранять stETH, используя преимущества ликвидного стейкинга Ethereum:

Надежность: Использование проверенных смартконтрактов Lido.

Инфраструктура: высокая ликвидность вторичного рынка и интеграция с кастодианами и биржами.

Протокол Lido является ключевым игроком этой ниши: за время его существования пользователи уже заработали более $2 млрд вознаграждений, а общая заблокированная стоимость активов (TVL) превышает $40 млрд.

Киан Гилберт, руководитель институциональных отношений Lido Ecosystem Foundation, считает появление такого ETF признанием ликвидного стейкинга как критически важного элемента экосистемы Ethereum, сочетающего децентрализацию с институциональными стандартами.

В прессрелизе VanEck подчеркнуто, что ранее SEC заявляла: действия с токенами ликвидного стейкинга — включая выпуск, выкуп и торговлю — не подпадают под регулирование как ценные бумаги, при условии, что они осуществляются в рамках технических и административных процедур. Эта позиция может стать ключевым аргументом для одобрения нового фонда.

Публичные компании усиливают крипторезервы: Strategy докупила BTC, а Greenlane инвестирует в Berachain

Три публичных компании Strategy, Greenlane Holdings и BitMine Immersion Technologies сообщили о значительном пополнении своих резервов в цифровых активах, демонстрируя продолжение тренда на корпоративное накопление криптовалют.

Компания Strategy приобрела дополнительные 168 BTC на сумму около $18,8 млн, при этом средняя цена покупки составила около $112 051 за монету. Отмечается, что годовая доходность инвестиций компании в биткоин достигла 26%.

Strategy владеет огромным резервом в 640 031 BTC, общая стоимость которого оценивается примерно в $71,15 млрд. Средняя цена входа в актив для компании составляет около $74 010 за монету.

Компания Greenlane Holdings объявила об успешном частном размещении акций на сумму $110 млн. Вырученные средства будут направлены на реализацию казначейской стратегии, ориентированной на приобретение токенов Berachain (BERA). Этот инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Polychain Capital.

BitMine Immersion Technologies сообщила о приобретении за последнюю неделю 203 826 ETH. Совокупные резервы компании в криптовалютах и наличных достигли $1,34 млрд.