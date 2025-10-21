Курс валют во вторник: евро и доллар дешевеют

Во вторник, 21 октября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке, а в продаже прибавил 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потеряло 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,90 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,78−41,85, евро — 48,81−48,98 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,49−48,51 грн/евро.

