Нацбанк принял решение о выдаче лицензий двум небанковским финансовым учреждениям — акционерному обществу «Финансовая компания «Портал» и обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Профит Финанс». Об этом говорится в сообщении НБУ.
На рынке небанковских финуслуг появились два новых игрока
Подробности
Соответствующие решения принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 октября 2025 года.
АО «ФК «Портал» (ЕГРПОУ 38870739) получило лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления следующих финансовых услуг:
- предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- факторинг;
- финансовый лизинг;
- предоставление гарантий.
Кроме того, компания получила лицензию на осуществление валютных операций по части торговли валютными ценностями в наличной форме.
ООО «ФК «Профит Финанс» (ЕГРПОУ 45188024) получило лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществления факторинговых операций.
С момента получения лицензий обе компании официально приобрели статус финансовых учреждений и могут начинать работу на рынке небанковских финансовых услуг Украины.
