Национальный банк Украины установил на 21 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7565 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
НБУ повысил курс доллара
Официальные курсы
Официальный курс на 21 октября 2025 установлен на таком уровне: 41,7565 гривны за 1 доллар (+0,0257 грн).
Официальный курс евро составит 48,663 грн за 1 евро (-0,0994 грн).
Источник: Минфин
