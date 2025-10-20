Лореаль теперь будет выпускать Gucci, а Walmart — продавать в ChatGPT

Прошлую неделю основные фондовые индексы в США закончили в плюсе, а S&P 500 показал лучший рост за пять торговых дней с августа. Новая неделя также началась с позитива: фьючерсы на американские акции растут в надежде на потепление торговых отношений между США и Китаем.

Оптимизм царит и на азиатских рынках. Инвесторы позитивно оценили продолжающийся рост экономики Китая и надежды на торговую сделку с США. Индекс Hang Seng вырос на 2,6%, Shanghai Composite — на 1%, южнокорейский Kospi — на 1,7%, обновив максимум. Местные инвесторы пристально следят за стартовавшим в Пекине заседанием руководства Коммунистической партии, которое определит экономические цели на ближайшие пять лет и кадровые перестановки.

Японский Nikkei 225 подскочил на 3%, обновив рекорд после того, как местная Либерально-демократическая партия сформировала новую коалицию, обеспечив поддержку Санаэ Такаити. Ожидается, что она продолжит политику низких ставок и активных госрасходов.

А вот фьючерсы на облигации Франции падают. Это падение спровоцировало неожиданное снижение S&P Global Ratings суверенного рейтинга Франции с AA- до A+. Это уже второе снижение чуть более чем за месяц — в сентябре Fitch также урезало оценку, а Moody’s готовит собственное решение на этой неделе. По мнению аналитиков, потеря двойного «A» может привести к вынужденным продажам бумаг некоторыми фондами, обязующимися держать активы только с высокими рейтингами.

Неделю важных корпоративных новостей открыло сообщение французской холдинговой компании Kering, специализирующейся на предметах роскоши, о продаже косметического подразделения бизнеса за €4 млрд компании L'Oreal.

В публикации говорится, что соглашение включает в себя продажу линейки парфюма Creed, а также 50-летних прав на разработку и распространение продукции под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. €4 млрд будут выплачены при закрытии сделки, как ожидается, в первой половине 2026 года. Kering создал Kering Beauté в 2023 году после приобретения производителя духов Creed за €3,5 млрд: компания стремилась диверсифицировать деятельность и снизить зависимость от флагманского бренда Gucci.

Сделка станет крупнейшей в истории L’Oreal, превзойдя покупку австралийского бренда Aesop за $2,5 млрд в 2023 году, отмечает Reuters. Для Kering решение о продаже станет важным шагом на пути к сокращению чистого долга, считает Reuters. На конец июня он составлял €9,5 млрд, помимо €6 млрд в виде долгосрочных арендных обязательств.

Взлеты и падения на американском фондовом рынке

В центре внимания инвесторов на прошлой неделе было несколько крупных сделок. 13 октября OpenAI, создавшая искусственный интеллект ChatGPT, и чипмейкер Broadcom заявили, что совместно разработают, произведут и внедрят процессоры для искусственного интеллекта суммарной мощностью в 10 гигаватт.

По условиям соглашения, OpenAI разработает ИИ-ускорители и соответствующие системы, которые будут произведены и введены в эксплуатацию вместе с Broadcom. Речь идет о создании первого собственного процессора OpenAI для искусственного интеллекта, отметил Reuters.

Через разработку своих чипов и систем OpenAI может «внедрить знания, накопленные в разработке ИИ-моделей и соответствующих продуктов, напрямую в оборудование, что откроет «новые уровни способности и интеллектуальности», говорится в сообщении компаний.

Аналитик Melius Research Бен Райтзес подсчитал, что доход на каждый гигаватт может составить около $20 млрд в течение всего срока эксплуатации, что даст потенциальное ежегодное увеличение выручки примерно на $40 млрд в год. Для сравнения: в 2024 финансовом году ИИ-направление принесло Broadcom $12,2 млрд, напоминает Reuters. Ожидается, что поступления от сотрудничества с OpenAI начнут отражаться в финансовых результатах между второй половиной 2026 и 2029 годами, указал аналитик Melius.

О сотрудничестве с OpenAI также сообщил крупнейший ритейлер США Walmart. Соглашение позволит покупателям совершать быстрые покупки напрямую в ChatGPT. Покупки через ChatGPT будут работать через функцию Instant Checkout, о которой OpenAI впервые объявила в конце сентября.

Walmart не раскрыл финансовые условия соглашения, однако OpenAI сообщала, что будет взимать комиссию с компаний за транзакции, совершенные через ChatGPT, отмечает CNBC. Соответственно, для OpenAI это станет новым источником выручки, добавил телеканал.

Указанные сделки увеличили стоимость акций их участников. Однако самый больший рост за прошедшую неделю показали бумаги других компаний.

Название компании Тикер Недельный результат (%) Bloom Energy Corporation BE 29,5 Bunge Global SA BG 19,65 Oklo Inc. OKLO 18,67 IonQ, Inc IONQ -18,26 Figma, Inc. FIG -18,42 Astera Labs, Inc. ALAB -29,35

Bloom Energy Corporation (BE), выпускающая твердооксидные топливные элементы для производства электроэнергии, стала одним из безусловных бенефициаров гонки ИИ. Ее акции за 12 месяцев выросли на 730%, а с начала 2025 года подорожали на 291%. Топливные элементы Bloom Energy обеспечивают локальное энергоснабжение, которое можно быстро развернуть, поскольку оно не зависит от централизованных электросетей.

По данным компании, она уже установила сотни мегаватт таких систем в рамках соглашений с American Electric Power, а также с операторами дата-центров Equinix и Oracle.

Новый толчок для роста акций BE на прошлой неделе дала новость о сделке с инвесткомпанией Brookfield, написал CNBC. Bloom станет предпочтительным поставщиком электроэнергии для фабрики искусственного интеллекта, которую планирует построить глобальный управляющий альтернативными активами Brookfield Asset Management. В развертывание технологий Bloom Energy инвестокомпания планирует инвестировать до $5 млрд.

Как отмечает Motley Fool, акции Bloom Energy начали расти после того, как в конце июля компания впервые объявила о сотрудничестве с технологическим гигантом Oracle. Именно тогда многие инвесторы поняли, что у Bloom Energy уже есть практичное и разумное решение для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии, связанной с вычислительными мощностями центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ).

«Однако инвесторам стоит быть осторожнее с тем, насколько быстро растёт оценка Bloom. Сейчас её рыночная капитализация составляет 28 миллиардов долларов, и на создание этих фабрик искусственного интеллекта потребуются месяцы, если не годы. Акции Bloom, вероятно, вскоре возьмут передышку», — заключает Motley Fool.

Акции трейдера сельскохозяйственных товаров Bunge Global SA (BG) в минувшую среду показали лучший результат среди акций индекса S&P 500, пишет WSJ.

Так инвесторы отреагировали на угрозу Дональда Трампа запретить экспорт из Китая отработанного растительного масла — ключевого ингредиента для производства биотоплива. Американский президент обвинил Китай в «экономически враждебных действиях» из-за отказа покупать американскую сою, и заявил, что в качестве ответных мер Вашингтон рассматривает прекращение торговли растительным маслом «и другими элементами».

Если угроза Трампа будет воплощена в жизнь, это уберет с американского рынка главного конкурента Bunge и другой крупной американской агрокомпании — Archer-Daniels-Midland. Они владеют заводами по всей стране, выпускающими, помимо прочего, соевое масло — сырье для производства биотоплива. Однако их продукция до введения пошлин проигрывала более дешевым отработанным кулинарным маслам из Китая.

Кроме того, рост акций BG поддержал обновленный прогноз после слияния в июле этого года с компанией по переработке зерна Viterra, показавший меньшее размывание прибыли, чем опасались инвесторы. По среднему значению прогноза, размывание составляет всего около 4%, несмотря на выпуск примерно 65 миллионов новых акций в рамках приобретения Viterra.

«Мы ожидаем положительной реакции на обновленный прогноз Bunge по прибыли на акцию на 2025 год (включая Viterra) в размере ~$7,30−7,60 (против ~$7,75 без учета Viterra), что, вероятно, выглядит благоприятно, по сравнению с признанно широким диапазоном ожиданий», — сообщает аналитик Morgan Stanley Стивенс Хейнс.

Акции компании Oklo (OKLO), производящей компактные ядерные реакторы, выросли на прошлой неделе после объявления о соглашении с европейским разработчиком передовых ядерных реакторов newcleo. Это соглашение может принести Oklo до $2 млрд инвестиций.

Партнерство, к которому также может присоединиться шведская компания Blykalla, направлено на создание нескольких проектов под кураторством США. Сотрудничество включает возможное совместное размещение предприятий по производству топлива и может включать переработку избыточного плутония.

Технология Oklo разработана для решения проблемы ядерных отходов. Даже после использования отходы ядерного топлива сохраняют более 95% своего первоначального энергетического потенциала. По оценкам, доступ к этим запасам энергии эквивалентен примерно 1,2 триллиона баррелей нефтяного эквивалента в США, что почти в пять раз превышает запасы нефти Саудовской Аравии.

Развивая процесс переработки ядерного топлива, Oklo может преобразовывать отработанное топливо в пригодное для использования в своих реакторах.

Конкретные проекты и суммы инвестиций будут детализированы в допсоглашениях.

Министр внутренних дел США Даг Бургум, возглавляющий Национальный совет по энергетическому доминированию, охарактеризовал соглашение, как поддержку повестки администрации по американскому энергетическому доминированию, повышающую энергетическую безопасность и создающую рабочие места для американцев.

Также Oklo может освоить часть инвестиций JPMorgan. 13 октября крупнейший банк США сообщил о запуске десятилетней программы, которая предполагает инвестиции $1,5 трлн в критически важные для «национальной экономической безопасности и устойчивости» секторы США.

9 октября акции OKLO начала освещать канадская Canaccord Genuity, присвоив ей рейтинг «покупать» и целевую цену в $175. Сейчас акции торгуются на уровне $163.

За какими событиями будут следить инвесторы в ближайшие 5 рабочих дней

В центре внимания останутся торговые отношения между США и Китаем, в которых сейчас наблюдаются признаки ослабления тарифной напряженности.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рассчитывает встретиться с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном на этой неделе, чтобы попытаться предотвратить эскалацию пошлин. Китайские государственные новостные источники отметили, что Хэ и Бессент провели «конструктивные переговоры» и договорились о возобновлении торговых переговоров как можно скорее.

Также инвесторы будут следить за свежей экономической статистикой Штатов: индекс потребительских цен (ИПЦ), отслеживающий инфляцию в крупнейшей экономике мира, будет опубликован всего за несколько дней до запланированного заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики.

В понедельник, 20 октября, Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по ВВП страны за третий квартал. По официальным данным, рост второй экономики мира в годовом выражении замедлился в июле-сентябре до 4,8% с 5,2%, по итогам второго квартала, и стал самым низким с третьего квартала 2024 года. Статистическое ведомство предупредило, что экономика Китая сталкивается со значительными рисками и внешними препятствиями, при этом фундамент для восстановления остается хрупким, передает Trading Economics.

Во вторник, 21 октября, парламент Японии выберет нового премьер-министра. Шансы лидера правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на то, чтобы стать первой женщиной во главе японского правительства, составляют 98%, пишет Nikkei Asia со ссылкой на данные платформы Polymarket. Ранее Такаити выступила за расширение бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитной политики, что способствовало росту акций и ослаблению иены, напоминает издание.