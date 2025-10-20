США сжимают экономическую удавку вокруг россии

Несмотря на разочарование многих украинцев из-за отсутствия поставок американских ракет Томагавк, США наносят тяжелые экономические удары по экономике россии. В первую очередь, под угрозой ее энергетический сектор. Что же происходит и к каким последствиям это может привести, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран .

Очень быстро разворачивались события на экономическом фронте. Индия отказалась от российской нефти. Скорее всего, полного отказа не будет, но значительную часть нефти из россии заменит нефть из Венесуэлы. И хотя об этом не заявляла индийская сторона, но звучали официальные заявления из Белого дома.

США перед Индией поставили простые условия: либо российская нефть со скидкой + пошлины на все товары из Индии, либо нефть из других источников и завершение торговой войны. Понятно, что индийцы сделали более выгодный для них выбор. Рыночные данные показывают, что индийцы готовятся к замене поставщиков: в начале октября увеличились поставки нефти из россии в Индию, очевидно для формирования запасов, которые должны быть, чтобы пережить паузу при изменениях в логистике.

Пока часть аналитиков следила за событиями в Индии, 16.10.25 правительство Японии сообщило, что готово рассмотреть предложение министра финансов США Скотта Бессента отказаться от импорта российских энергоресурсов. Думаю, что японцы согласятся с предложением США, особенно с учетом опыта торговых переговоров индейцев. Дешевый российский сжиженный газ (9% у импорта в Японию) вместе с повышенной торговой пошлиной от США — хуже не столь дешевого американского сжиженного газа, но без американских дополнительных пошлин.

Эпизоды улучшения сотрудничества США с Турцией и еще несколькими странами я просто пропущу, чтобы не раздувать объем текста. Но чтобы жизнь россиянам маслом не казалась, администрация Белого Дома пригрозила Китаю новыми пошлинами. На этих угрозах прогнозированно упала цена на нефть на мировых рынках, а вместе с ней — цена на российский сорт Urals. США просто выжимали россии из ее традиционных рынков, на доходы от которых привыкли полагаться россияне. Обойти такой «комплекс рыночных мер» просто невозможно, ни через теневые танкеры, ни через цифровые юани. А главное — россия очень не скоро вернется на рынки, из которых ее выжали, потому что место уже занято.

На фоне полного экономического трэша, который сейчас хранится в россии, и «комплекса рыночных мероприятий» от США томагавки можно считать просто «вкусной» заправкой для Трамповского салата, которым накормили путина. И вот пути, который еще неделю назад грезил печенегами и половцами, начал звонить Трампу, чтобы предотвратить то, что может произойти на фоне сильного ухудшения экономических перспектив россии.

Понимаю и разделяю разочарование части нашего общества, что нам не дали тамагавки для адекватного ответа по Москве, но это будет в следующей серии. В этой серии «страшный диктатор» понял, что передержал паузу в торговле, испугался и шагнул в сторону переговоров. Конечно, всегда есть вариант, когда россияне американцам снова начнут рассказывать о половцах, рюриках и других сказках, чтобы потянуть время. Но затягивание экономической удавки со стороны США и проукраинские настроения в ЕС явно не являются положительным фактором для россиян.

Не считая того, а что будет, когда боевые деяния остановятся по ЛБЗ? Европа уже не вернется к потреблению российских энергоносителей, Индия уже собралась переходить на другую нефть, Япония размышляет над заменой российского сжиженного газа. Свою армию пути также не распустят, а предприятия ВПК на производство посуды и белья не переориентируют.

