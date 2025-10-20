Кешбэк без компромиссов: пять кредитных карт 2025 года

Кешбэк уже перестал быть приятным бонусом: в 2025 году он — по факту стандарт рынка платежных карт. Клиенты ожидают, что каждая безналичная покупка возвращает часть денег, поэтому оформлять карту без кешбэка сегодня просто нелогично. Банки конкурируют не только размером процента, но и моделью, условиями начисления — от фиксированного кешбэка до категорийных предложений и партнерских акций с лимитами. Мы расскажем о пяти кредитных картах с кешбэком, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

Kasta Visa Card от Банка Кредит Днепр

Kasta Visa Card — это совместный продукт Банка Кредит Днепр и экосистемы Kasta SuperApp, способный совместить удобство цифрового банкинга с выгодами от ежедневных покупок. Карта открывается полностью онлайн в Kasta SuperApp, а идентификация клиента происходит через приложение «Дія». Процесс занимает до 10 минут, без необходимости посещать отделение, а сама карта доступна в формате digital-first — ее можно сразу добавить в Apple Pay или Google Pay.

Программа кешбэка — одно из главных преимуществ Kasta Visa Card. Владельцы карты получают до 20% возврата за покупки в выбранных категориях за пределами экосистемы Kasta, а также доступ к эксклюзивным предложениям партнеров. Ежемесячно пользователь самостоятельно выбирает 4 из 8 категорий, где будет начисляться кешбэк, и может менять их в течение месяца, если по ним еще не накоплены бонусы. Зачисление происходит мгновенно после покупки, а накопленные бонусы легко конвертируются в гривну. Ежемесячный лимит на кешбэк от банка составляет 500 грн, но дополнительно действуют индивидуальные предложения от партнеров. Минимального чека для начисления не существует — кешбэк работает даже с самыми мелкими расходами.

Кроме кешбэка, карта обладает и другими преимуществами. Владельцы получают до 30% скидки на тысячи товаров в Kasta SuperApp, а также доступ к быстрым и выгодным рассрочкам сроком до 36 месяцев с процентной ставкой от 1,5% в месяц. Максимальный кредитный лимит составляет 100 000 грн, с возможностью регулярного пересмотра и увеличения. Для покупателей на Kasta предусмотрен максимально быстрый возврат средств — в случае отмены заказа, деньги зачисляются на карту уже через несколько минут.

Расходы в Украине и за рубежом с Kasta Visa Card не сопровождаются комиссиями или дополнительной конвертацией, обслуживание карты также бесплатное. Для покупателей с подпиской «Black» доступна бесплатная доставка через «Новую Почту» и «Укрпочту» за символическую годовую плату в 89 грн. Дополнительно у всех клиентов Kasta Visa Card есть бесплатный сервис «Молния», который позволяет возвращать деньги за считанные минуты в отделениях «Новой Почты», если товар не подошел, также все клиенты могут воспользоваться скидками от глобальных партнеров Visa.

Kasta Visa Card — универсальный инструмент для современного шопинга, который сочетает высокий кешбэк, эксклюзивные скидки, гибкие условия кредитования и полную интеграцию в экосистему Kasta SuperApp. Это оптимальное решение для тех, кто хочет получать выгоду от своих расходов и одновременно пользоваться удобным digital-first банкингом.

Кредитная карта «Выгода» от àbank

Карта «Выгода» от àbank — это современный кредитный продукт, который позволяет получать кешбэк в виде «живых» денег за ежедневные расходы. Накопленные средства становятся доступными после достижения 100 грн и автоматически зачисляются после следующей покупки. Вознаграждение начисляется автоматически без необходимости активации, пользователю достаточно просто рассчитываться картой.

Программа кешбэка предусматривает вознаграждение до 1 000 грн ежемесячно, что существенно больше, чем у многих конкурентов. Кешбэк начисляется с любых покупок — минимальной суммы транзакции нет. При этом кешбэк не распространяется на оплату коммунальных услуг, налогов и другие подобные платежи, сохраняя ориентацию программы на ежедневную потребительскую корзину.

Особенно привлекательным является партнерский блок. «Выгода» предлагает клиентам уникальную рассрочку под 0,00001% на 6 месяцев для покупок в сети «Эпицентр». Дополнительно действует 1% кешбэка за все покупки и еще 1% бонусами именно за покупки в «Эпицентре». Кроме того, для активных пользователей действуют специальные акции: подарочные бонусы, скидки на доставку и партнерские предложения, которые делают пользование картой еще более выгодным. Для новых клиентов предусмотрены особые поощрения — в частности, бонусы за первые расходы и бесплатную доставку от «Эпицентра» при оплате картой от 500 грн.

Открытие и обслуживание бесплатное, а кредитный лимит устанавливается индивидуально, от 1 000 до 200 000 грн, с возможностью постепенного пересмотра и повышения. Заявку можно оформить онлайн на сайте или в приложении àbank24, а решение клиент получает уже через 10 минут. Это делает процесс максимально быстрым и комфортным.

Снятие наличных предусматривает гибкие условия: до 1 000 грн действует фиксированная комиссия от 7 до 47 грн, в зависимости от суммы, свыше 1 000 грн — 4% от суммы. При расчетах в валюте карта работает без дополнительной комиссии, а конвертация происходит по курсу НБУ.

«Выгода» от àbank сочетает выгодные условия кешбэка, уникальную рассрочку в «Эпицентре», широкий кредитный лимит и простоту в оформлении. Для тех, кто хочет получать максимальную пользу от повседневных расходов и в то же время ценит скорость и удобство банковских сервисов, эта карта станет отличным выбором.

Дебетно-кредитная RED 2.0 от Sense Bank

RED 2.0 — флагманская карта от Sense Bank, что совмещает возможности кредитной и дебетовой карты, гибкие условия пользования и выгодную систему кешбека. Это продукт для тех, кто хочет получать реальную выгоду от ежедневных расходов, контролировать кредитный лимит онлайн и пользоваться современным банкингом без лишних ограничений.

Ключевым преимуществом карты является участие в программе лояльности Cash'U Club — одной из самых развитых на рынке. Владельцы RED 2.0 получают кешбек в виде бонусов Cash'U, которые можно конвертировать в гривны, потратить на подарки, донаты для ВСУ или участие в розыгрышах. Программа имеет 11 уровней статусов — от «Новичка» до «Сенсея». На старте клиент выбирает две категории для повышенного кешбека, а с ростом статуса количество увеличивается до семи. Есть также уникальная категория за оплату картой через смартфон или часы.

Sense Bank позволяет ежемесячно менять категории — например, выбрать кешбек в супермаркетах, кафе, на АЗС или в путешествиях, адаптируя программу под свой образ жизни. Начисление бонусов происходит мгновенно после каждой покупки, даже самой небольшой. Лимит на кешбек в категориях составляет 500 бонусов в месяц, однако дополнительные акции от банка и партнеров позволяют зарабатывать сверх этого лимита. Важная деталь — при оплате кредитными средствами клиент получает повышенный процент кешбека, что выгодно отличает Sense Bank от большинства конкурентов.

RED 2.0 — это также удобный финансовый инструмент с лояльными условиями пользования. Кредитный лимит может достигать до 200 000 грн, а льготный период составляет до 62 дней. При этом Sense Bank предлагает уникальную опцию — рассрочку на 3 месяца без ежемесячной комиссии. Дополнительно доступны рассрочки от банка и партнеров до 24 месяцев.

Карта отличается удобными условиями обслуживания. Снятие собственных средств — без комиссии до 50 000 грн в месяц в любом банкомате мира, а все переводы между картами или по номеру IBAN также бесплатны. Для кредитных средств применяется стандартная комиссия 4% (минимум 20 грн). Ежемесячное обслуживание стоит всего 100 грн, и оно начисляется только при наличии задолженности свыше 50 грн в расчетную дату.

RED 2.0 предлагает не только финансовые, но и лайфстайл-преимущества. Владельцы карты ежемесячно получают 8 бесплатных билетов в Sense Hub — креативные пространства в Киеве и Львове. Актуальные партнерские акции включают, в частности, сотрудничество с Glovo — до 5 бесплатных доставок и скидку 200 грн на следующий заказ до конца ноября 2025 года. Также действует реферальная программа, которая позволяет получить по 100 бонусов — и приглашенному клиенту, и тому, кто его привел.

Оформить RED 2.0 можно как в отделении, так и онлайн — через мобильное приложение Sense SuperApp. Все, что нужно, — паспорт, ИНН и 15 минут времени. После этого клиент получает не просто карту, а полноценный финансовый инструмент, который совмещает кешбек, рассрочку, бесплатные снятия и привилегии для активных пользователей.

Кредитная карта «100 дней 2.0 Премиум» от Райффайзен Банка

С кешбэком в «100 дней 2.0 Премиум» все просто. Владельцы этой карты могут получать до 20% кешбэка в двух категориях, которые выбираются ежемесячно. Максимальная сумма вознаграждения составляет 500 грн. Кешбэк можно накапливать за расчеты как в Украине, так и за рубежом.

Кредитный лимит по «100 дней 2.0 Премиум» составляет от 10 000 до 500 000 грн и определяется банком после оценки платежеспособности клиента. Процентная ставка за пользование кредитными средствами — 36% годовых, реальная годовая ставка — 42,5%. Ежемесячно владелец карты должен вносить минимальный платеж в размере 3% от задолженности.

Кредитная карта Smart от Unex Bank

Карта SMART от Unex Bank предлагает 1,5% кешбэка на все расчетные операции от 1 грн на кредитных картах и 1% на все операции от 1 грн для дебетовых карт Unex Smart, при этом без необходимости выбирать категории. Кешбэк выплачивается ежемесячно, но его максимальная сумма ограничена 3 000 грн в месяц для кредитных карт. Минимальная сумма для выплаты кешбэка — 100 грн. Если сумма не достигла этой отметки, она может накапливаться в течение трех месяцев.

Максимальный кредитный лимит по карте составляет 100 000 грн, а льготный период длится до 62 дней. Номинальная ставка по кредиту составляет 42% годовых, а реальная годовая — 59,24%. Обязательный ежемесячный платеж осуществляется в определенные даты и включает часть основного долга и начисленные проценты.