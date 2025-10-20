Курс валют в понедельник: евро потерял восемь копеек

В понедельник, 20 октября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке, а в продаже прибавил 3 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 8 копеек в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,95 грн. Евро покупают за 48,42 грн, а продают за 49,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,72−41,82, евро — 48,80−49,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,74−41,77 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,67−48,69 грн/евро.

