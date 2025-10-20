Multi от Минфин
20 октября 2025, 11:16

В Париже ограбили Лувр: музей временно закрыли

Один из самых больших и известных музеев мира Лувр в воскресенье, 19 октября, был ограблен, из-за чего закрыт для посетителей.

Один из самых больших и известных музеев мира Лувр в воскресенье, 19 октября, был ограблен, из-за чего закрыт для посетителей.

Подробности

«Утром, 19 октября, во время открытия Лувра произошло ограбление», — написала министр культуры Франции Рашида Дати в X.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Утром, 19 октября, во время открытия Лувра произошло ограбление», — написала министр культуры Франции Рашида Дати в X. Она подчеркнула, «сообщений о пострадавших нет».

Грабители с бензопилами

На странице Лувра в X сообщили, что музей «останется закрытым по исключительным причинам».

Источники агентства AFP уточнили, что в музей ворвались грабители с бензопилами и украли ювелирные изделия. Событие произошло между 9:30 и 9:40 утра.

По данным источника агентства в полиции, грабители подъехали на скутере, вооруженном небольшими бензопилами, и использовали грузовой подъемник, чтобы добраться до комнаты, которую выбрали для ограбления.

Издание RFI пишет, что преступники попали в здание со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы. Они пробрались в галерею Аполлона на втором этаже, где хранились драгоценности. Похищенные изделия принадлежали коллекции Наполеона. Это ожерелье, брошь, тиара и прочее. Сумма ущерба оценивается.

Лувр в Париже является одним из самых больших и известных музеев мира. Музей был открыт в 1793 году, а сначала Лувр был королевским дворцом. В музее хранится более 35 тысяч произведений искусства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
