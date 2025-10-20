Multi от Минфин
українська
20 октября 2025, 10:50

Спрос в США и Китае сделал iPhone 17 лидером продаж

Серия iPhone 17 от Apple превзошла своего предшественника на 14% в течение первых 10 дней продаж в США и Китае, согласно данным, опубликованным в понедельник исследовательской компанией Counterpoint Research.

Базовая модель iPhone 17 стала основным драйвером этого роста, с увеличением продаж почти на треть по сравнению с базовой моделью iPhone 16.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Базовая модель iPhone 17 стала основным драйвером этого роста, с увеличением продаж почти на треть по сравнению с базовой моделью iPhone 16.

Китайские потребители проявили особый энтузиазм к устройству начального уровня — объем продаж в Китае почти удвоился по сравнению с эквивалентной моделью прошлого года.

Старший аналитик Counterpoint Мэнмэн Чжан объяснила высокие показатели в Китае ценностным предложением базовой модели.

«Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества», — сказала Чжан, отметив, что она предлагает «лучший чип, улучшенный дисплей, увеличенную базовую память, обновленную селфи-камеру — все по той же цене, что и прошлогодний iPhone 16».

В США iPhone 17 Pro Max стал самой успешной моделью в течение первых двух выходных продаж. Эта тенденция подкреплена тем, что крупные операторы связи увеличили максимальные субсидии на 10% ($100), что, по мнению Counterpoint, отражает стратегический сдвиг в сторону ультра-премиальных клиентских сегментов.

«Операторы стремятся максимизировать пожизненную ценность клиента, конвертируя значительные субсидии на устройства в годы более высокого ежемесячного дохода от услуг через контракты финансирования на 24 или 36 месяцев», — пояснил старший аналитик Морис Клэне.

Новая модель iPhone Air также показала результаты немного лучше, чем iPhone 16 Plus. После вопросов о ее доступности в Китае, Apple официально объявила, что предзаказы в стране начнутся 17 октября.

«Это важная веха для Apple и в более широком смысле для eSIM», — сказал старший аналитик Иван Лам, хотя он отметил, что «более короткий период предзаказа и высокая цена по сравнению с технически продвинутой и богатой функциями базовой моделью iPhone 17 означают, что Air, вероятно, изначально останется нишевым продуктом».

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
