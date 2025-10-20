За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 131 070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 октября: 890 российских оккупантов, 2 танка и 398 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1131070 (+890) человек
- танков — 11270 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23399 (+0) ед
- артиллерийских систем — 33879 (+45) ед
- РСЗО — 1524 (+0) ед
- средства ПВО — 1229 (+1) ед
- самолетов — 428 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398)
- крылатые ракеты — 3864 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 64892 (+94)
- специальная техника — 3980 (+0)
Источник: Минфин
