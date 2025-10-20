США провели крупнейшую в истории конфискацию биткоинов

Власти США получили контроль над примерно 127 271 биткоином стоимостью около $15 млрд, что стало крупнейшим изъятием активов в истории Министерства юстиции. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Детали

Гражданский иск о полной и окончательной конфискации этих средств был подан против камбоджийского бизнесмена Чэнь Чжи (также известного как Винсент), которого обвиняют в создании транснациональной преступной сети, построенной на принудительном труде и масштабном мошенничестве с криптовалютой.

Согласно обвинительным документам, 37-летний Чэнь Чжи, основатель и председатель холдинга Prince Holding Group (Prince Group), объединяющего десятки разнопрофильных компаний, является организатором и главным идеологом киберпреступной империи.

Под прикрытием легального бизнеса в сфере недвижимости и финансовых услуг его группа создала в Камбодже сеть лагерей принудительного труда. Эти объекты, окруженные высокими стенами с колючей проволокой, функционировали как тюрьмы, где сотни людей удерживались против воли и под угрозой насилия занимались скам-операциями.

Работники лагерей занимались криптовалютным мошенничеством по схеме «забой свиней» (pig butchering): устанавливали доверительные отношения с жертвами через соцсети и мессенджеры, чтобы затем убедить их «инвестировать» в криптовалюту, которая на самом деле просто похищалась.

Prince Group вела детальную бухгалтерию по каждому комплексу, отслеживая прибыль и фиксируя, какие именно мошеннические схемы запускались из отдельных помещений, а также использовала «телефонные фермы» — автоматизированные колл-центры с тысячами аппаратов.

Изъятые биткоины, которые уже находятся под стражей правительства США, были отмыты через сложные схемы, включающие «разбрызгивание» средств по множеству кошельков и их последующую консолидацию. Преступные доходы, по данным ведомства, тратились обвиняемым и его сообщниками на частные самолеты, яхты, предметы искусства, включая картину Пикассо, купленную в Нью-Йорке.

Параллельно Министерство финансов США объявило санкции против Prince Group, признав ее транснациональной преступной организацией. К санкциям присоединилась и Великобритания, следует из сообщения Минюста.

В случае поимки и признания вины в суде США Чэнь Чжи грозит до 40 лет лишения свободы. На данный момент он находится в розыске.