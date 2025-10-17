К закрытию межбанка в пятницу, 17 октября, курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и продаже, евро подешевел 17 копеек в покупке и 16 копеек в продаже.
Евро подешевел на межбанке на 17 копеек
|
Открытие 17 октября
|
Закрытие 17 октября
|
Изменения
|
41,75/41,78
|
41,74/41,77
|
1/1
|
48,89/48,91
|
48,72/48,75
|
17/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,93 грн. Евро покупают за 48,50 грн, а продают за 49,12 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,81, евро — 48,83−49,00 грн.
Источник: Минфин
