НБУ повысил курс доллара и евро

Национальный банк установил на понедельник, 20 октября, официальный курс гривны на уровне 41,73 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 10 копеек.

Валютный рынок

Нацбанк на 20 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 48,76 грн (на 17 октября курс был установлен на уровне 48,52 грн). Европейская валюта подорожала на 24 копейки.

