Франция усилила проверки Binance и других криптокомпаний из-за риска отмывания денег

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 октября 2025, 17:02 Читати українською

Франция усилила проверки Binance и других криптокомпаний из-за риска отмывания денег

Франция ужесточает проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) среди криптовалютных бирж. Это происходит на фоне подготовки к выдаче общеевропейских лицензий, позволяющих криптокомпаниям легально работать по всему Евросоюзу, сообщает Bloomberg.

Франция ужесточает проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) среди криптовалютных бирж.
Фото: AI

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проверки ACPR и особое внимание к Binance

Французский орган пруденциального надзора и урегулирования (ACPR) проводит контрольные мероприятия по десяткам криптобирж, которые зарегистрированы во Франции как поставщики услуг цифровых активов (PSAN). Проверки начались в конце прошлого года.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что среди компаний, проверяющих ACPR, есть Binance (крупнейшая в мире криптоплатформа) и французская биржа Coinhouse.

В прошлом году, во время инспекции, ACPR потребовал от Binance усилить свои механизмы контроля рисков. Это может включать увеличение штата специалистов по комплаенсу или повышение безопасности ИТ-систем.

«Периодические проверки на месте являются стандартной частью надзора за регулируемыми субъектами», — заявила Binance в ответ.

Лицензия MiCA под угрозой

Инспекции ACPR преследуют цель проверить, соблюдают ли компании, имеющие регистрацию PSAN, условия борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.

Франция проводит эти проверки на фоне роста напряжения в ЕС по согласованию надзора за крипторинком. Это происходит почти через десять месяцев после того, как в Евросоюзе полностью вступили в силу правила MiCA (Markets in Crypto-Assets).

В прошлом месяце Франция, Австрия и Италия призвали главного регулятора финансовых рынков ЕС напрямую контролировать крупные криптокомпании и усилить требования блока, поскольку выявили отличия в том, как эти правила применяются в разных странах.

Собранная ACPR информация передается французскому регулятору финансовых рынков (AMF). Невыполнение требований ACPR может привести к санкциям или поставить под угрозу получение компанией лицензии MiCA от Франции. Эта лицензия необходима для предоставления услуг по всему ЕС.

Во Франции у компании есть время до конца июня 2026 года, чтобы получить лицензию MiCA. В настоящее время AMF выдал ее лишь нескольким игрокам, в том числе финтех-компаниям Deblock и GOin.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает koluchka7 и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами