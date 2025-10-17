Франция усилила проверки Binance и других криптокомпаний из-за риска отмывания денег

Франция ужесточает проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) среди криптовалютных бирж. Это происходит на фоне подготовки к выдаче общеевропейских лицензий, позволяющих криптокомпаниям легально работать по всему Евросоюзу, сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проверки ACPR и особое внимание к Binance

Французский орган пруденциального надзора и урегулирования (ACPR) проводит контрольные мероприятия по десяткам криптобирж, которые зарегистрированы во Франции как поставщики услуг цифровых активов (PSAN). Проверки начались в конце прошлого года.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что среди компаний, проверяющих ACPR, есть Binance (крупнейшая в мире криптоплатформа) и французская биржа Coinhouse.

В прошлом году, во время инспекции, ACPR потребовал от Binance усилить свои механизмы контроля рисков. Это может включать увеличение штата специалистов по комплаенсу или повышение безопасности ИТ-систем.

«Периодические проверки на месте являются стандартной частью надзора за регулируемыми субъектами», — заявила Binance в ответ.

Лицензия MiCA под угрозой

Инспекции ACPR преследуют цель проверить, соблюдают ли компании, имеющие регистрацию PSAN, условия борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.

Франция проводит эти проверки на фоне роста напряжения в ЕС по согласованию надзора за крипторинком. Это происходит почти через десять месяцев после того, как в Евросоюзе полностью вступили в силу правила MiCA (Markets in Crypto-Assets).

В прошлом месяце Франция, Австрия и Италия призвали главного регулятора финансовых рынков ЕС напрямую контролировать крупные криптокомпании и усилить требования блока, поскольку выявили отличия в том, как эти правила применяются в разных странах.

Собранная ACPR информация передается французскому регулятору финансовых рынков (AMF). Невыполнение требований ACPR может привести к санкциям или поставить под угрозу получение компанией лицензии MiCA от Франции. Эта лицензия необходима для предоставления услуг по всему ЕС.

Во Франции у компании есть время до конца июня 2026 года, чтобы получить лицензию MiCA. В настоящее время AMF выдал ее лишь нескольким игрокам, в том числе финтех-компаниям Deblock и GOin.