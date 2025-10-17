Курс валют в пятницу: евро подорожал на 25 копеек

В пятницу, 17 октября, на наличном рынке средний курс доллара вырос 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,93 грн. Евро покупают за 48,35 грн, а продают за 49,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,83, евро — 48,80−49,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,89−48,91 грн/евро.

