В программе «Бонус к депозиту» новый участник — O.Bank

К программе «Бонус к депозиту» от «Минфин» присоединился новый участник — O.Bank. Это цифровой банк, который работает в Украине по лицензии Идея Банка и предлагает банковские услуги через мобильное приложение.
Теперь вы можете открыть гривневый депозит в O.Bank на срок 6, 9 или 12 месяцев и гарантированно получить бонус от «Минфина» — от 0,4% до 1%.
Ниже актуальны условия акции (по состоянию на 15.10.25):
Бонус добавляется к процентной ставке депозита и выплачивается в гривнах по курсу НБУ на дату оформления вклада.
Как получить бонус от «Минфина»
Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в O.Bank заполните заявку на сайте«Минфина». А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.
Какие депозиты принимают участие в акции
- Вклад «О.Депозит»
- Валюта: гривна
- Срок: 6, 9, 12 месяцев
- Оформление только через приложение O.Bank
- Минимальная сумма вклада — от 100 000 грн
Обратите внимание
Есть возможность пополнения депозита «О.Депозит», открытого в рамках акции. Сумма каждого пополнения от 100 000 грн.
- для вкладов на 6 мес. — 10 дней с момента открытия депозита;
- для вкладов на 9 и 12 месяцев — 30 дней с момента открытия депозита.
💰 Открыть депозит с бонусом в O.Bank
В акции не участвуют депозиты
- С суммой вклада менее 100 000 гривен
- Со сроком вклада, отличным от 6, 9, 12 месяцев
- Открыты к подаче заявки на сайте «Минфин»
- Оформлены клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 30 дней до подачи заявки на участие в акции
- Не соответствующие условиям акции
💡 Программа «Бонус к депозиту» от «Минфина» позволяет вкладчикам увеличивать доходность депозитов. Достаточно оставить заявку перед открытием вклада и подтвердить размещение средств через специальную форму на сайте — и «Минфин» начислит дополнительный бонус к базовой ставке банка. Используйте эту возможность и получайте больше выгод.
