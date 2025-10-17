Multi от Минфин
17 октября 2025, 10:00 Читати українською

В программе «Бонус к депозиту» новый участник — O.Bank

К программе «Бонус к депозиту» от «Минфин» присоединился новый участник — O.Bank. Это цифровой банк, который работает в Украине по лицензии Идея Банка и предлагает банковские услуги через мобильное приложение.

К программе «Бонус к депозиту» от «Минфин» присоединился новый участник — O.

Теперь вы можете открыть гривневый депозит в O.Bank на срок 6, 9 или 12 месяцев и гарантированно получить бонус от «Минфина» — от 0,4% до 1%.

Ниже актуальны условия акции (по состоянию на 15.10.25):

Бонус добавляется к процентной ставке депозита и выплачивается в гривнах по курсу НБУ на дату оформления вклада.

Как получить бонус от «Минфина»

Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в O.Bank заполните заявку на сайте«Минфина». А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.

Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.

Какие депозиты принимают участие в акции

  • Вклад «О.Депозит»
  • Валюта: гривна
  • Срок: 6, 9, 12 месяцев
  • Оформление только через приложение O.Bank
  • Минимальная сумма вклада — от 100 000 грн

Обратите внимание

Есть возможность пополнения депозита «О.Депозит», открытого в рамках акции. Сумма каждого пополнения от 100 000 грн.

  • для вкладов на 6 мес. — 10 дней с момента открытия депозита;
  • для вкладов на 9 и 12 месяцев — 30 дней с момента открытия депозита.

💰 Открыть депозит с бонусом в O.Bank

В акции не участвуют депозиты

  • С суммой вклада менее 100 000 гривен
  • Со сроком вклада, отличным от 6, 9, 12 месяцев
  • Открыты к подаче заявки на сайте «Минфин»
  • Оформлены клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшие вклады в банке за последние 30 дней до подачи заявки на участие в акции
  • Не соответствующие условиям акции

💡 Программа «Бонус к депозиту» от «Минфина» позволяет вкладчикам увеличивать доходность депозитов. Достаточно оставить заявку перед открытием вклада и подтвердить размещение средств через специальную форму на сайте — и «Минфин» начислит дополнительный бонус к базовой ставке банка. Используйте эту возможность и получайте больше выгод.

Источник: Минфин
