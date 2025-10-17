За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1128030 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 октября: 730 российских оккупантов, 5 ракет и 588 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1128030 (+730) человек
- танков — 11266 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23394 (+10) ед
- артиллерийских систем — 33748 (+35) ед
- РСЗО — 1520 (+0) ед
- средства ПВО — 1228 (+1) ед
- самолетов — 427 (+0) ед
- вертолетов — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 71025 (+588)
- крылатые ракеты — 3864 (+5)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 64541 (+73)
- специальная техника — 3978 (+1)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии