Шатдаун в США усиливает давление: повлияет ли это на гривну (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 15 по 22 октября?

В новом выпуске разбираем почему шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также внутренние бюджетные платежи и начало отопительного сезона создают повышенное напряжение на валютном рынке.

Внешний фон остается нестабильным: из-за возможной остановки правительства в США трейдеры меняют позиции в парах евро/доллар, что сразу отражается на стоимости валюты в Украине.

В каком коридоре на этой неделе будет держаться доллар? И сколько валюты придется потратить НБУ для стабилизации курса — смотрите в новом прогнозе «Прямо по курсу».