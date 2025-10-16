Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 15 по 22 октября?
Шатдаун в США усиливает давление: повлияет ли это на гривну (видео)
В новом выпуске разбираем почему шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также внутренние бюджетные платежи и начало отопительного сезона создают повышенное напряжение на валютном рынке.
Внешний фон остается нестабильным: из-за возможной остановки правительства в США трейдеры меняют позиции в парах евро/доллар, что сразу отражается на стоимости валюты в Украине.
В каком коридоре на этой неделе будет держаться доллар? И сколько валюты придется потратить НБУ для стабилизации курса — смотрите в новом прогнозе «Прямо по курсу».
Источник: Минфин
