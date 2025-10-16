К закрытию межбанка в четверг, 16 октября, курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже, евро добавил 16 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 16 октября
|
Закрытие 16 октября
|
Изменения
|
41,63/41,66
|
41,75/41,78
|
12/12
|
48,52/48,55
|
48,68/48,70
|
16/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,89 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,76−41,78, евро — 48,70−48,85 грн.
Источник: Минфин
