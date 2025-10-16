Курс валют в четверг: банки, обменники и межбанк

В четверг, 16 октября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке, а в продаже 4 копейки. Евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 19 копеек, а в продаже 9 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 9 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 48,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 48,65−48,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,63−41,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,52−48,55 грн/евро.

