Чистые кредиты бизнеса и населения выросли более чем на 30% — НБУ

Кредитование продолжает динамично расти в корпоративном и розничном сегментах. Об этом идет речь в статистике НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Валовые кредиты бизнеса в национальной валюте в сентябре 2025 года, по оперативным данным, выросли на 17,8% в годовом исчислении, валовые кредиты населения — на 24,7%.

Фактически: валовой показатель содержит неработающие кредиты (доля которых в банковском секторе на конец августа 2025 года составила 25,3%), поэтому показательна динамика чистых кредитов.

Чистые гривневые кредиты бизнеса в сентябре 2025 года по предварительным данным выросли на 30,8% в годовом размере, физическим лицам — на 32,9%.

Банковский сектор благоприятен и дальше наращивать кредитование растущими темпами, поскольку по результатам этой оценки устойчивости он достаточно устойчив и капитализирован.