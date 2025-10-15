К закрытию межбанка в среду, 15 октября, курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 22 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
|
Открытие 15 октября
|
Закрытие 15 октября
|
Изменения
|
41,79/41,82
|
41,63/41,66
|
16/16
|
48,63/48,64
|
48,41/48,43
|
22/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,79−41,80, евро — 48,65−48,80 грн.
Источник: Минфин
