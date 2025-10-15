Новая почта назначила нового руководителя компании

Новая почта объявила о назначении нового генерального директора (CEO). Эту должность занимает Евгений Тафийчук, операционный директор Новой почты. Официально руководство компании он приступит с 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До конца года компанией продолжит руководить действующий СЕО Александр Бульба. В ближайшие два с половиной месяца оба топ-менеджера будут работать вместе по модели «selected & acting CEO» (избранный и действующий СЕО) для плавной передачи полномочий.

Что известно о новом руководителе

Евгений Тафийчук присоединился к Новой почте в 2012 году как грузчик, а уже через год его повысили до первого руководящего поста.

Отмечается, что у него 10 лет успешного опыта и глубокая экспертиза в логистике.

«Под его руководством произошла трансформация курьерской доставки, сеть отделений Новой почты удвоилась, а скорость доставки стала самой высокой на украинском логистическом рынке», — говорится в сообщении.

С 2021 по 2025 год Тафийчук работал операционным директором Новой почты в Украине и Европе.