15 октября 2025, 12:05 Читати українською

Служебное жилье больше нельзя будет приватизировать: изменения по требованию ЕС

Председатель Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в интервью «Минфину» анонсировала фундаментальные изменения в правилах пользования служебным жильем, что исключит возможность его приватизации и использования в схемах нечестного завладения недвижимостью.

Отмена приватизации

По ее словам, законопроект № 12377 исключит возможность схемы «разгосударствления», которые позволяли приватизировать служебное жилье. Оно будет играть свою настоящую роль — временное жилье, которое переходит новому сотруднику после увольнения предыдущего.

Право на жилье

Список категорий лиц, имеющих право на такое жилье, для Государственного жилищного фонда будет определять Кабмин, а для местных — сами общины. Исключение — военные и ветераны. Они будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда.

Право военных и ветеранов на получение бесплатного жилья после окончательного принятия законопроекта № 12377, наоборот, будет усилено.

Дедлайн от ЕС

Проведение этих изменений требует Евросоюз в рамках программы Ukraine Facility, с четким дедлайном — 4 квартал текущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
