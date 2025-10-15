Председатель
Служебное жилье больше нельзя будет приватизировать: изменения по требованию ЕС
Отмена приватизации
По ее словам, законопроект № 12377 исключит возможность схемы «разгосударствления», которые позволяли приватизировать служебное жилье. Оно будет играть свою настоящую роль — временное жилье, которое переходит новому сотруднику после увольнения предыдущего.
Право на жилье
Список категорий лиц, имеющих право на такое жилье, для Государственного жилищного фонда будет определять Кабмин, а для местных — сами общины. Исключение — военные и ветераны. Они будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда.
Право военных и ветеранов на получение бесплатного жилья после окончательного принятия законопроекта № 12377, наоборот, будет усилено.
Дедлайн от ЕС
Проведение этих изменений требует Евросоюз в рамках программы Ukraine Facility, с четким дедлайном — 4 квартал текущего года.
