Курс валют в среду: банки, обменники и межбанк

В среду, 15 октября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке, а в продаже прибавил 10 копеек. Евро в покупке прибавил 12 копеек, а в продаже 19 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже не изменился. Евро в покупке прибавило 11 копеек, а в продаже 20 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 48,12 грн, а продают за 48,89 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,87, евро — 48,61−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,79−41,82 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,63−48,64 грн/евро.

