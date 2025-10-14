К закрытию межбанка во вторник, 14 октября, курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 14 копеек в покупке и продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 14 октября
|
Закрытие 14 октября
|
Изменения
|
41,68/41,71
|
41,79/41,82
|
11/11
|
48,24/48,26
|
48,38/48,40
|
14/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,89 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,60 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,90, евро — 48,50−48,70 грн.
Источник: Минфин
