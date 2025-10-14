Нарушение правил конкуренции: ЕС оштрафовал Gucci, Chloé и Loewe на 157 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала модные дома Gucci, Chloé и Loewe на общую сумму 157 млн. евро за нарушение правил конкуренции. Об этом пишет Financial Time.

Подробности

Как отмечается, бренды Gucci, Chloé и Loewe ограничили возможности независимых реселлеров устанавливать свои розничные цены почти на весь свой ассортимент.

Дома моды также предписывали торговцам не превышать установленные максимальные уровни скидок и соблюдать конкретные периоды распродаж, говорится в заявлении комиссии, опубликованном вместе с объявлением о штрафах.

«Gucci, Chloé и Loewe стремились, чтобы их розничные торговцы применяли те же цены и условия продаж, которые они применяли в собственных каналах прямых продаж», — заявила комиссия, добавив, что такая практика имела место в магазинах и онлайн.

Европейская комиссия объявила о штрафах, наложенных во вторник после рейдов в компаниях в апреле 2023 года, что привело к прекращению практики контроля цен. Gucci был оштрафован на 119,7 млн евро, Chloé — на 19,7 млн евро, а Loewe — на 18 млн евро.

Штрафы Gucci и Loewe были уменьшены на 50% за сотрудничество со следствием, тогда как Chloé получила 15% скидку за аналогичную помощь.