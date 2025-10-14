Multi от Минфин
14 октября 2025, 18:46

Мошенничество с использованием ИИ: полиция разоблачила группу, которая оформила кредитов на украинцев на 4 млн

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая, используя персональные данные украинцев и инструменты искусственного интеллекта, оформляла на граждан кредиты. Ущерб от сделки уже превысил 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая, используя персональные данные украинцев и инструменты искусственного интеллекта, оформляла на граждан кредиты.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Схема мошенничества через BankID и «Дию»

Организатором схемы была 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения уехала в Польшу. К деятельности она привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Группа действовала по следующей схеме:

  • Женщина извлекала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга (финансовые номера, пароли, коды авторизации).
  • Участники группы осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а затем логинились в государственное приложение «Дия» через систему авторизации BankID.
  • Получив доступ в электронные кабинеты, злоумышленники заключали кредитные договоры от имени граждан.

Вырученные деньги переводили на подконтрольные счета, конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Таким образом, мошенники успели заключить договоры и открыть счета от имени не менее 286 граждан, оформив на часть из них кредиты на общую сумму более 4 млн. грн.

Расследование и подозрения

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении СБУ. К работе привлечены специалисты Министерства цифровой трансформации и представители банков.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190) и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 6 ст. 28).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
