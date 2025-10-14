Когда покупать крипту в 2025 году?
Когда заходить в крипту и как покупать без потерь (видео)
В новом выпуске разбираем, как не потерять деньги на хайпе и выстроить долгосрочную стратегию. Что лучше — постепенно покупать по системе DCA, ждать откатов или аккумулировать USDT? Когда целесообразно держать ликвидность, а когда входить в рынок? Разбираем примеры реальных проектов — BNB, Solana, Toncoin.
Объясняем просто, как работают криптостратегии без рисковых ставок и спекуляций: что такое DCA, когда им следует пользоваться, зачем нужна тишина на рынке и как с ее помощью подготовиться к следующему росту.
Источник: Минфин
