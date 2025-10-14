66% пользователей во всем мире планируют активнее инвестировать в криптовалюту — отчет Bitget

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2025, 16:07 Читати українською

66% пользователей во всем мире планируют активнее инвестировать в криптовалюту — отчет Bitget

Виктория, Сейшельские Острова, 14 октября 2025 г. — Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала отчет о доверии к крипторинку и инвестиционным тенденциям в BTC за 3-й квартал 2025 года. Документ демонстрирует устойчивый оптимизм на глобальных рынках, несмотря на продолжающуюся макроэкономическую неопределенность.

Виктория, Сейшельские Острова, 14 октября 2025 г. — Bitget, крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала отчет о доверии к крипторинку и инвестиционным тенденциям в BTC за 3-й квартал 2025 года.

Опрос, в котором приняли участие тысячи респондентов из Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Африки и Азии, показал, что около 66% опрошенных планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюту в ближайшие месяцы. Половина из них намерена активно расширять торговые позиции, в то время как 43% склоняются к стратегиям долгосрочного накопления и управления капиталом.

Что касается перспектив Биткоина, 49% участников ожидают, что следующий бычий цикл достигнет пика в диапазоне от 150 000 до 200 000 долларов США, причем все больше долгосрочных инвесторов прогнозируют еще более высокие оценки.

Региональные отличия оказались особенно заметными. Нигерия (84%), Китай (73%) и Индия (72%) лидируют по готовности увеличить долю криптоактивов, что подчеркивает роль развивающихся рынков как ключевых движителей криптоадаптации. В свою очередь, развитые рынки — такие как Германия, Франция и Япония — демонстрируют более сдержанные настроения, тогда как Южная Корея отличается необычно высокой долей респондентов, планирующих сократить инвестиции.

Ethereum и Solana остаются фаворитами среди глобальных инвесторов, получив поддержку 67% и 55% соответственно, в то время как основные активы — BTC и ETH — остаются фундаментом инвестиционных стратегий. В то же время, токены платформ, мемкоины и проекты Layer 2 сохраняют нишевую, но заметную популярность в определенных регионах.

«Доверие к криптовалюту больше не является нишевым трендом — это глобальный сигнал», — отметил Вугар Все Заде, операционный директор Bitget. — «Интерес со стороны развивающихся рынков показывает, где будет создаваться будущее, и подтверждает, почему наша модель Универсальной биржи призвана объединить CeFi, DeFi и ончейн-опыт в одном пространстве. Этот отчет еще одно подтверждение того, что инвесторы ищут одновременно возможности и надежность, и именно в Bitget они находят оба эти качества».

Переход Bitget к формату Универсальной биржи дает компании уникальное преимущество для адаптации к этим изменениям. Объединяя торговлю, управление активами, платежи и доступ к блокчейну в единой экосистеме, Bitget обеспечивает бесшовное участие как для новичков, так и опытных инвесторов. Гибридный подход компании к ликвидности и акцент на образовательных инициативах, таких как Blockchain4Youth, еще больше укрепляют ее статус платформы, где доверие не просто измеряется — оно создается.

Полный отчет «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report» доступен по ссылке .

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget является крупнейшей в мире Универсальной биржей (UEX). Обслуживая более 120 миллионов пользователей в более чем 150 странах и регионах, Bitget стремится помогать трейдерам торговать разумнее благодаря инновационной функции копи-трейдинга и другим торговым решениям, предоставляя доступ в реальном времени к ценам BTC, ETH и других криптовалют.

Bitget Wallet — ведущий некостодиальный криптогаманец, поддерживающий более 130 блокчейнов и миллионы токенов. Он предоставляет мультичейн-торговлю, стейкинг, платежи и прямой доступ к более чем 20 000 DApp, объединяя в одной платформе расширенные свапы и рыночную аналитику.

Bitget активно способствует массовому внедрению криптовалют через стратегические партнерства, например, является официальным криптопартнером лучшей футбольной лиги мира LA LIGA на рынках Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В рамках глобальной стратегии Bitget также сотрудничает с UNICEF, поддерживая обучение блокчейну для 1,1 миллиона человек к 2027 году. В мире автоспорта Bitget является эксклюзивным криптобиржевым партнером MotoGP™, одного из самых увлекательных чемпионатов мира.

Предупреждение о рисках

Цены цифровых активов подвержены колебаниям и могут испытывать значительную волатильность. Инвесторам рекомендуется выделять только те средства, которые они готовы потерять. Стоимость любых инвестиций может изменяться, существует вероятность того, что финансовые цели не будут достигнуты, а первоначальные инвестиции не вернутся. Всегда следует обращаться за независимой финансовой консультацией и учитывать свой финансовый опыт и положение. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих. Bitget не несет ответственности за возможный ущерб. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами