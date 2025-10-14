66% пользователей во всем мире планируют активнее инвестировать в криптовалюту — отчет Bitget

Виктория, Сейшельские Острова, 14 октября 2025 г. — Bitget , крупнейшая в мире Универсальная биржа (UEX), опубликовала отчет о доверии к крипторинку и инвестиционным тенденциям в BTC за 3-й квартал 2025 года. Документ демонстрирует устойчивый оптимизм на глобальных рынках, несмотря на продолжающуюся макроэкономическую неопределенность.

Опрос, в котором приняли участие тысячи респондентов из Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Африки и Азии, показал, что около 66% опрошенных планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюту в ближайшие месяцы. Половина из них намерена активно расширять торговые позиции, в то время как 43% склоняются к стратегиям долгосрочного накопления и управления капиталом.

Что касается перспектив Биткоина, 49% участников ожидают, что следующий бычий цикл достигнет пика в диапазоне от 150 000 до 200 000 долларов США, причем все больше долгосрочных инвесторов прогнозируют еще более высокие оценки.

Региональные отличия оказались особенно заметными. Нигерия (84%), Китай (73%) и Индия (72%) лидируют по готовности увеличить долю криптоактивов, что подчеркивает роль развивающихся рынков как ключевых движителей криптоадаптации. В свою очередь, развитые рынки — такие как Германия, Франция и Япония — демонстрируют более сдержанные настроения, тогда как Южная Корея отличается необычно высокой долей респондентов, планирующих сократить инвестиции.

Ethereum и Solana остаются фаворитами среди глобальных инвесторов, получив поддержку 67% и 55% соответственно, в то время как основные активы — BTC и ETH — остаются фундаментом инвестиционных стратегий. В то же время, токены платформ, мемкоины и проекты Layer 2 сохраняют нишевую, но заметную популярность в определенных регионах.

«Доверие к криптовалюту больше не является нишевым трендом — это глобальный сигнал», — отметил Вугар Все Заде, операционный директор Bitget. — «Интерес со стороны развивающихся рынков показывает, где будет создаваться будущее, и подтверждает, почему наша модель Универсальной биржи призвана объединить CeFi, DeFi и ончейн-опыт в одном пространстве. Этот отчет еще одно подтверждение того, что инвесторы ищут одновременно возможности и надежность, и именно в Bitget они находят оба эти качества».

Переход Bitget к формату Универсальной биржи дает компании уникальное преимущество для адаптации к этим изменениям. Объединяя торговлю, управление активами, платежи и доступ к блокчейну в единой экосистеме, Bitget обеспечивает бесшовное участие как для новичков, так и опытных инвесторов. Гибридный подход компании к ликвидности и акцент на образовательных инициативах, таких как Blockchain4Youth, еще больше укрепляют ее статус платформы, где доверие не просто измеряется — оно создается.

Полный отчет «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report» доступен по ссылке .

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget является крупнейшей в мире Универсальной биржей (UEX). Обслуживая более 120 миллионов пользователей в более чем 150 странах и регионах, Bitget стремится помогать трейдерам торговать разумнее благодаря инновационной функции копи-трейдинга и другим торговым решениям, предоставляя доступ в реальном времени к ценам BTC, ETH и других криптовалют.

Bitget Wallet — ведущий некостодиальный криптогаманец, поддерживающий более 130 блокчейнов и миллионы токенов. Он предоставляет мультичейн-торговлю, стейкинг, платежи и прямой доступ к более чем 20 000 DApp, объединяя в одной платформе расширенные свапы и рыночную аналитику.

Bitget активно способствует массовому внедрению криптовалют через стратегические партнерства, например, является официальным криптопартнером лучшей футбольной лиги мира LA LIGA на рынках Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В рамках глобальной стратегии Bitget также сотрудничает с UNICEF, поддерживая обучение блокчейну для 1,1 миллиона человек к 2027 году. В мире автоспорта Bitget является эксклюзивным криптобиржевым партнером MotoGP™, одного из самых увлекательных чемпионатов мира.

