В JPMorgan Chase подтвердили планы по запуску торговли криптой, интерес к BTC упал: что нового

JPMorgan Chase подтверждает планы: запуск торговли криптоактивами, но без их хранения

Банк JPMorgan Chase подтвердил свои намерения в будущем запустить торговые услуги для криптоактивов. Об этом в комментарии для CNBC заявил Скотт Лукас, руководитель направления Markets Digital Assets (Markets DLT) в банке.

Лукас подтвердил, что банк не планирует оказывать услуги непосредственного хранения (кастодиального сервиса) криптоактивов, несмотря на высокий спрос клиентов.

«Я думаю, Джейми (Даймон, глава банка, — ред.) ясно дал понять в день инвестора, что мы будем участвовать в торговле этими активами, но вопрос о хранении пока не рассматривается», — подчеркнул Скотт Лукас.

В настоящее время банк активно изучает сектор и занимается выбором стороннего кастодиана для обеспечения безопасности активов, необходимых как для спотовой торговли, так и услуг кредитования под залог криптовалют, о которых стало известно в июле 2025 года.

Лукас отметил, что общая стратегия JPMorgan Chase в криптосекторе направлена на получение максимальной выгоды путем реализации всех возможных направлений, а не концентрации на одном. Это включает:

Свой стейблкоин: Изучение возможности запуска собственного стейблкоина.

JPMD: Недавний выпуск «депозитного токена» JPMD на базе сети Base.

Стратегия организации продолжает формироваться, поскольку недавно этот сектор в США оставался нерегулируемым. В то же время банк признает огромный потенциал криптоиндустрии и намерен его реализовать.

Лукас также прокомментировал централизацию блокчейн-пространства, заявив, что в банке ожидали определенной консолидации сектора, но не прогнозируют тотального доминирования одной сети, таких как Ethereum.

Открытый интерес к биткоину упал на $12 млрд за неделю: массовый выход позиций с кредитным плечом

Криптовалютный рынок пережил одну из самых глубоких коррекций за последние годы, и, по оценкам аналитиков CryptoQuant, ее последствия могут ощущаться еще несколько месяцев. Главным показателем масштаба падения стало резкое сокращение открытого интереса (Open Interest) к биткоину.

Анализ CryptoQuant показал, что открытый интерес к биткоину (BTC) за неделю сократился с $47 млрд до $35 млрд, что является одним из самых больших падений за последнее время. Это сигнализирует о массовом выходе позиций, открытых с использованием кредитного плеча (левереджа).

Ставка финансирования (Фандинг): Во время рыночной капитуляции в ночь на 11 октября, ставка финансирования кратковременно стала отрицательной, но быстро стабилизировалась на умеренно положительном уровне. Это указывает на частичное восстановление настроений трейдеров.

Соотношение левереджа (ELR): Значительно снизилось соотношение левереджа, отражающее средний уровень кредитного плеча. После достижения пиковых значений, последний раз зафиксированных в 2022 году, индикатор резко упал, что свидетельствует об активном снижении рисков на рынке деривативов.

Еще одним важным сигналом стало падение индекса SSR (Stablecoin Supply Ratio), сравнивающего капитализацию биткоина с совокупной капитализацией всех стейблкоинов. Значение индекса упало до минимального уровня с апреля.

В CryptoQuant считают, что это может свидетельствовать о росте покупательной способности на рынке, поскольку большое количество стейблкоинов теперь способно купить меньшую долю биткоина.

Криптофонды привлекли более $3,17 млрд, несмотря на волатильность рынка

В течение недели с 4 по 10 октября 2025 г. в криптовалютные инвестиционные продукты поступило $3,17 млрд, согласно отчету аналитической компании CoinShares. Это значительное поступление произошло на фоне рыночной коррекции и новостей о введении новых пошлин в США.

Аналитики отмечают, что новость о внедрении Дональдом Трампом 100% пошлин на китайский импорт почти не повлияла на общую динамику криптоинструментов, хотя 10 октября был зафиксирован небольшой отток средств в размере $159 млн.

Годовой рекорд: Совокупные поступления с начала года уже составляют $48,67 млрд, что превышает общий показатель за весь 2024 год ($48,56 млрд).

Объемы торговли: За неделю объемы торгов достигли $53 млрд, что вдвое больше среднего уровня 2025 года.

Сокращение AUM: После объявления о пошлинах совокупные активы в управлении (AUM) сократились на 7%, до $242 млрд.

Наибольшую долю инвестиций традиционно получили продукты, связанные с биткоином (BTC):

Биткоин-продукты: Привлекли $2,67 млрд за неделю. Совокупные поступления с начала года достигли рекордных $30,2 млрд.

10 октября объем торгов акциями биткоин-фондов превысил $10,4 млрд, когда цена BTC упала со $121 000 до $116 000.

Ethereum (ETH) — инструменты: Зафиксировали притоки в $338 млн, однако 10 октября столкнулись с оттоком в $172 млн.

Альтокоины: Притоки в фонды на базе Solana и XRP замедлились, составив $93,3 млн. и $61,6 млн. соответственно, несмотря на ожидание запуска спотовых ETF на эти активы.

Основной объем капитала — $3 млрд — поступил из США. Второе и третье места заняли Швейцария ($132 млн.) и Германия ($53 млн.).

WazirX получила судебное одобрение на выплаты пострадавшим после взлома

Высший суд Сингапура утвердил план реструктуризации криптобиржи WazirX, открывающий путь к возобновлению полноценной работы платформы и компенсации ущерба более 150 000 пользователям. Эти лица пострадали в результате масштабной хакерской атаки, произошедшей в 2024 году.

Основатель биржи Нишал Шетти подтвердил решение суда, выразив благодарность сообществу за поддержку в сложный период.

Одобрение суда произошло вскоре после того, как обновленный план реструктуризации был поддержан кредиторами. Теперь WazirX может начать следующий этап восстановления:

Выплаты пользователям: Компенсация ущерба будет производиться через токенизированный механизм.

Восстановление операций: Биржа готовится к восстановлению полноценных сделок.

Напомним, что в июле 2024 года WazirX потеряла около $234 млн из-за взлома своего Safe Multisig-кошелька. Атаку тогда связывали с северокорейской хакерской группировкой Lazarus из-за использования схожих методов взлома.