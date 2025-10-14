Курс валют во вторник: банки, обменники и межбанк

Во вторник, 14 октября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,82 грн. Евро покупают за 47,95 грн, а продают за 48,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 48,50−48,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,24−48,26 грн/евро.

