Во вторник, 14 октября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке, а в продаже 1 копейку. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 2 копейки.
Курс валют во вторник: банки, обменники и межбанк
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,82 грн. Евро покупают за 47,95 грн, а продают за 48,65 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 48,50−48,65 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,24−48,26 грн/евро.
Источник: Минфин
