С начала года украинцы уплатили 33,8 миллиарда гривен земельного налога

За январь-сентябрь поступления платы за землю в местные бюджеты составили 33,8 млрд грн, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ГНС.

Подробности

Лидерами по плате за землю стали Днепропетровская область (6 млрд грн), Киев (4,8 млрд грн), Одесская (3 млрд грн) и Львовская (2,3 млрд грн) области.

В ГНС напомнили, что плата за землю является обязательным платежом в составе налога на имущество. Она включает в себя земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.