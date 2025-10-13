OKX запускает Гранд-турнир VIP-трейдеров с призовым фондом $100 000

Криптовалютная биржа OKX объявляет о запуске масштабного Гранд-турнира VIP-трейдеров с общим призовым фондом $100 000. Кампания продлится до 29 октября и рассчитана на опытных трейдеров с высоким уровнем торговой активности. Предлагаются также дополнительные предложения в виде повышенной APR до +25% и мгновенных вознаграждений.

Участники Гранд-турнира будут соревноваться сразу в трех категориях: объем торгов (призовой фонд до $60 000), доходность PnL% (до $35 000) и чистый депозит (до $5 000). Победители каждой категории получат 40% соответствующего призового фонда, второе место — 25%, третье — 10%, четвертое — 5% от призового фонда, 5−10 места — 20% от призового фонда (будет разделено в равных долях). В общей сложности вознаграждения получат топ-10 участников в каждой категории.

Правила участия в кампании

Организаторы установили высокую планку для участия, соответствующую статусу VIP-турнира. Минимальный стартовый баланс — 10 000 USDT на торговом аккаунте. Чтобы результаты засчитались в рейтинг, участник должен достичь объема торгов минимум 50 000 000 USDT за период соревнования. Претенденты на вознаграждения в категории депозитов должны внести не менее 50 000 долларов чистого депозита.

Для участия в Гранд-турнире VIP-трейдеров необходимо проделать несколько простых шагов:

Нажмите «Присоединиться» на странице кампании

Внести депозит

Продвигаться в рейтинге по торговому объему, PnL и депозитам

Все участники автоматически попадают в публичную таблицу лидеров, где результаты обновляются в реальном времени. Система подсчета базируется на прозрачных математических формулах и учитывает исключительно операции с собственными средствами трейдеров.

Дополнительные задачи для пользователей, еще не вносивших депозит

Новички платформы могут рассчитывать на особые условия. Первые 10 пользователей, которые совершат свой первый депозит на OKX во время турнира, получат по 500 USDT мгновенно после выполнения условий. Все участники Гранд-турнира получат доступ к эксклюзивным ваучерам с повышенной APR до +25% — их распределят в течение 7 дней после финиша соревнования.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.